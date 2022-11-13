Диетолог назвала сезонные продукты для укрепления иммунитета

«Насыщенный оранжевый цвет тыквы говорит о том, что она буквально наполнена антиоксидантами и бета-каротином, который преобразуется в витамин А в нашем организме. А значит, чем чаще ее есть (в сочетании с кашами, в супах, цукатах и т. д.), тем лучше организм будет противостоять некоторым видам рака, сердечным заболеваниям и старению», — рассказала специалист и добавила, что этот продукт содержит много воды, витамины С, В, D и микроэлементов (калий, кальций, магний, железо и цинк).