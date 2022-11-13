Диетолог перечислила продукты, после которых не будет бессонницы

Калорийная пища на ночь плохо усваивается организмом и может стать причиной бессонницы и ожирения. Врач-диетолог Надежда Глущенко в беседе с изданием «Ульяновск сегодня» рассказала, каким должен быть правильный рацион питания.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

По словам специалиста, ночью пищеварительная система работает медленнее, поэтому слишком плотный ужин не усвоится организмом до конца.

Усиленная работа желудка может спровоцировать чувство усталости и тошноту утром. На ночь без страха недомогания можно съесть отварную куриную грудку или рыбу, овощи и зелень, авокадо.

Важно, чтобы блюда были простыми, без жирных соусов и острых приправ. Также на ночь можно перекусить фруктами – они снимут чувство голода.