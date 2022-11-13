Диетолог перечислила продукты, после которых не будет бессонницы

Калорийная пища на ночь плохо усваивается организмом и может стать причиной бессонницы и ожирения. Врач-диетолог Надежда Глущенко в беседе с изданием «Ульяновск сегодня» рассказала, каким должен быть правильный рацион питания.
По словам специалиста, ночью пищеварительная система работает медленнее, поэтому слишком плотный ужин не усвоится организмом до конца.
Усиленная работа желудка может спровоцировать чувство усталости и тошноту утром. На ночь без страха недомогания можно съесть отварную куриную грудку или рыбу, овощи и зелень, авокадо.
Важно, чтобы блюда были простыми, без жирных соусов и острых приправ. Также на ночь можно перекусить фруктами – они снимут чувство голода.
Диетолог посоветовала уделить внимание и напиткам. Для здорового и спокойного сна она советует выпивать стакан кефира или натурального йогурта, без сладких наполнителей.