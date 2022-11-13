Почему сладкое едят только после полноценного приема еды: видео

Вы когда-нибудь задумывались, почему у приема пищи есть определенная последовательность, и почему десерты принято есть после основного блюда?

Это связано с тем, что во время еды организм выделяет инсулин, уровень которого зависит от того, сколько в съеденном углеводов. Если первый прием пищи заменить чем-то сладким, то произойдет резкий скачок инсулина, для понижения уровня которого организм будет выделять специальный гормон. Такие постоянные перекусы могут увеличивать риски развития диабета или ожирения.