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31 минуту назад

Почему сладкое едят только после полноценного приема еды: видео

Мария Иглина

Вы когда-нибудь задумывались, почему у приема пищи есть определенная последовательность, и почему десерты принято есть после основного блюда?

Это связано с тем, что во время еды организм выделяет инсулин, уровень которого зависит от того, сколько в съеденном углеводов. Если первый прием пищи заменить чем-то сладким, то произойдет резкий скачок инсулина, для понижения уровня которого организм будет выделять специальный гормон. Такие постоянные перекусы могут увеличивать риски развития диабета или ожирения.

Мелатонин: уловка фармкомпаний или важный гормон

Подробнее о том, почему не стоит перекусывать сладким, смотрите в видео.

Ранее мы рассказывали о том, как подготовить организм к зиме.

Еда,Видео,
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