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2 часа назад

Стало известно о смертельной опасности фастфуда

Мослента

О смертельной опасности фастфуда россиян предупредила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. В интервью «Москве 24» она предупредила, что злоупотребление вредной едой вызывает зависимость и может привести к развитию опасных для жизни заболеваний.

Стало известно о смертельной опасности фастфуда
Фото: МослентаМослента

Стало известно, что такая пища провоцирует нарушение обмена веществ, избыточный вес и развитие диабета второго типа. Жирная и соленая еда способна стать причиной развития деменции.

«Абдоминальное ожирение, как и инсулинорезистентность, способствуют изменениям в структурах головного мозга. Уменьшается зона гиппокампа, объем которой напрямую зависит от способностей запоминать и анализировать», — объяснила Королева.

Диетолог советует полностью отказаться от фастфуда. Однако тем, кто не может этого сделать, Королева рекомендует питаться такой едой не более одного раза в неделю.

Еда,Маргарита Королева,
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