Перечислены каши, полезные для профилактики рака кишечника

В группу риска входят люди с генетической предрасположенностью, курящие, злоупотребляющие алкоголем и пожилые. Для профилактики рака кишечника специалист порекомендовал включить в рацион каши из цельнозерновых круп. В их числе ячмень, овес, гречка, киноа, булгур, полба и бурый рис. Полезен будет и цельнозерновой хлеб.