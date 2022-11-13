Перечислены каши, полезные для профилактики рака кишечника

Некоторые виды каш способны предотвратить развитие рака кишечника. Их виды перечислил врач-онколог Николай Уразовский.
В группу риска входят люди с генетической предрасположенностью, курящие, злоупотребляющие алкоголем и пожилые. Для профилактики рака кишечника специалист порекомендовал включить в рацион каши из цельнозерновых круп. В их числе ячмень, овес, гречка, киноа, булгур, полба и бурый рис. Полезен будет и цельнозерновой хлеб.
Понизить шанс развития злокачественных опухолей толстой кишки можно снизив употребление жирного и жареного мяса, колбас, копченостей.
Также желательно ограничить или вовсе отказаться от употребления сахара, передает портал «Доктор Питер».