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1 час назад

Онколог Уразовский перечислил каши, полезные для профилактики рака кишечника

Слово и Дело

Некоторые виды каш способны предотвратить развитие рака кишечника. Их виды перечислил врач-онколог Николай Уразовский.

Перечислены каши, полезные для профилактики рака кишечника
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В группу риска входят люди с генетической предрасположенностью, курящие, злоупотребляющие алкоголем и пожилые. Для профилактики рака кишечника специалист порекомендовал включить в рацион каши из цельнозерновых круп. В их числе ячмень, овес, гречка, киноа, булгур, полба и бурый рис. Полезен будет и цельнозерновой хлеб.

Понизить шанс развития злокачественных опухолей толстой кишки можно снизив употребление жирного и жареного мяса, колбас, копченостей.

Также желательно ограничить или вовсе отказаться от употребления сахара, передает портал «Доктор Питер».

Еда,
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