Выведен сорт кукурузы, из которой получается полезный попкорн

Ученые из Университета Небраски-Линкольн разработали высокобелковый сорт кукурузы для попкорна. Результаты работы опубликованы в Frontiers in Microbiology.

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В 1990-х исследователи успешно внедрили вариант гена opaque-2 в геном кукурузы, что позволило получить сорт, богатый лизином. Он используется в развивающихся странах, где люди страдают от голода. Но этот ген изменил структуру зерен кукурузы, что привело к невозможности получения из нее попкорна.

Ученые посвятили много времени выявлению фрагментов генома кукурузы, ответственных за характерную текстуру попкорна. В течение нескольких поколений кукурузы они скрещивали носителей этих генов с другими сортами.