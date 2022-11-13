Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

Биологи вывели сорт кукурузы, из которой получается полезный попкорн

Газета.Ru

Ученые из Университета Небраски-Линкольн разработали высокобелковый сорт кукурузы для попкорна. Результаты работы опубликованы в Frontiers in Microbiology.

Выведен сорт кукурузы, из которой получается полезный попкорн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В 1990-х исследователи успешно внедрили вариант гена opaque-2 в геном кукурузы, что позволило получить сорт, богатый лизином. Он используется в развивающихся странах, где люди страдают от голода. Но этот ген изменил структуру зерен кукурузы, что привело к невозможности получения из нее попкорна.

Ученые посвятили много времени выявлению фрагментов генома кукурузы, ответственных за характерную текстуру попкорна. В течение нескольких поколений кукурузы они скрещивали носителей этих генов с другими сортами.

В рамках десятилетнего проекта команда ученых с помощью селекции вывела новые сорта попкорна, которые превосходят самые популярные на сегодняшний день по питательной ценности и вкусу. Сорта, которые в настоящее время тестируются частной компанией, по сравнению с обычными содержат почти в два раза больше лизина — незаменимой аминокислоты в рационе людей и домашнего скота.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители