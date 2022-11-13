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58 минут назад

Вреден ли для здоровья шоколад с белым налетом

Ferra.ru

Иногда шоколад покрывается белым налетом и начинает выглядеть неаппетитно. Но опасно ли есть такие сладости? На этот вопрос отвечает портал LiveScience.

Вреден ли для здоровья шоколад с белым налетом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Побелевший шоколад действительно безопасен для употребления. То, что вы видите, является результатом естественной реакции. Шоколад сделан из какао-бобов, которые ферментируются и обжариваются, чтобы помочь запустить химические реакции, ответственные за эти восхитительные ароматы.

Обычно шоколад состоит из какао-масла и какао тёртого примерно в равном соотношении. Если какао-масло, которое по сути является жиром, мигрирует на поверхность шоколада «из-за нагревания, воздействия света или неправильного хранения», оно проявляется в виде белых пятен. Кроме того, побеление может вызывать проступивший сахар.

Побеление безвредно, хотя такой шоколад может вызывать ощущение мела во рту.

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