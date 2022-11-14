Пять главных осенних продуктов для иммунитета и настроения

Осенью нервным личностям особенно некомфортно: и погода плохая, и темнеет рано, и вирусы, и что там ещё... Но не всё так плохо. Подбодрить себя и свой организм можно пятью сезонными продуктами, рассказала диетолог Людмила Денисенко.
Это тыква, хурма, осенние ягоды, яблоки и грибы. Эти продукты полезны и просто так, и для профилактики болезней.
Она буквально наполнена антиоксидантами и бета-каротином, который в организме преобразуется в витамин А. Чем чаще её есть, тем лучше организм будет противостоять некоторым видам рака, сердечным заболеваниям и старению. Ещё в тыкве много много воды и витаминов С, D, группы В, минералов — калия, кальция, магния, железа и цинка.
В хурме ещё больше бета-каротина, чем в тыкве. Она незаменима для продления молодости. Также в ней много магния и масса калия, поэтому продукт полезен сердечникам. Витамины С и Р хорошо влияют на сосуды, снижая их хрупкость и проницаемость. Поэтому хурма полезна после перенесённого ковида и других вирусных заболеваний.
Это шиповник, клюква, рябина, боярышник, облепиха, брусника. В красной рябине много витамина Р, который нужен для капилляров и правильной деятельности щитовидной железы. А ягоды черноплодной рябины богаты йодом. В боярышнике есть урсоловая кислота, которая оказывает противовоспалительное действие. Облепиха содержит серотонин, который необходим для нашей нервной системы. В клюкве много витаминов А, В и С, а ещё она может успокаивать нервы. Брусника по содержанию каротина (провитамина А) превосходит все ягоды и фрукты. Богата она и витамином В2, важным для нервов и иммунитета.
Самые полезные фрукты — яблоки, которые растут на вашем огороде. Именно в них содержатся минеральные вещества и витамины в самых оптимальных для нас сочетаниях. А в период разгула вирусов яблоки просто необходимы.
Как объяснила врач, считается, что бета-глюканы (природные полисахариды) содержащиеся в грибах, «подстёгивают» иммунитет. А еще грибы — источник витамина D, из-за недостатка которого повышается риск заражения вирусными заболеваниями. Ещё они содержат естественный антиоксидант меланин, который служит защитой и для клеток. Есть стоит только грибы, собранные в лесу, далеко от дорог, промышленных предприятий, железных дорог, или те, которые продают проверенные производители.