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1 час назад

5 продуктов, вызывающих зависимость наравне с табаком

Клопс.Ru

Мороженое, чипсы, картофель фри, куриные наггетсы и печенье могут вызывать психологическую зависимость наравне с табаком. К такому выводу пришли учёные Мичиганского университета и Технологического института Вирджинии. Результаты исследования опубликованы в журнале Addiction.

5 продуктов, вызывающих зависимость наравне с табаком
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

Специалисты связывают процессы привыкания со способом обработки продуктов, которые сходны с теми, что применяются в производстве табачных изделий. Психологи пришли к выводам, что регулярное употребление «вредной пятёрки» может приводить к навязчивому перееданию, и, тем самым оказывать влияние на настроение и самочувствие.

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