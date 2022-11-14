5 продуктов, вызывающих зависимость наравне с табаком

Мороженое, чипсы, картофель фри, куриные наггетсы и печенье могут вызывать психологическую зависимость наравне с табаком. К такому выводу пришли учёные Мичиганского университета и Технологического института Вирджинии. Результаты исследования опубликованы в журнале Addiction .

Специалисты связывают процессы привыкания со способом обработки продуктов, которые сходны с теми, что применяются в производстве табачных изделий. Психологи пришли к выводам, что регулярное употребление «вредной пятёрки» может приводить к навязчивому перееданию, и, тем самым оказывать влияние на настроение и самочувствие.