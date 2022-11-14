Как питаться зимой, чтобы не поправиться

Скорректироваав рацион, можно избежать неожиданных лишних килограммов после холодного сезона.

Пока объемные пуховики или шубки прячут фигуру, многие позволяют себе немного расслабиться, съесть лишнее пирожное, увеличить порцию пасты или жареной картошки. А весной с ужасом обнаруживают, что любимые джинсы стали подозрительно тесными. Поэтому фитнес клубы сталкиваются с наплывом клиентов в начале марта и остаются почти пустыми в зимние месяцы.

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Чтобы избежать лишних сантиметров на талии, о стереотипе «зимой можно есть больше, чтобы согреться» нужно забыть навсегда. Диетологи советуют придерживаться совсем других правил питания в холодный сезон.

Начинаем не с питания

Чтобы осенью и зимой не тянуло так сильно на жирное и сладкое, нужно не проявлять чудеса силы воли, а победить сезонную депрессию. Из-за недостатка гормонов счастья организм пытается получить быстрое удовольствие самым понятным и быстрым способом: с помощью еды. Чтобы день без шоколадки не был таким грустным и серым, постарайтесь искать радость в других вещах — музыке, спорте, хобби, общении с близкими, шоппинге.

Включайте теплую еду

Еще одна частая причина зимнего переедания — желание согреться, организм просит крахмалистой, теплой еды. Многие в этот момент выбирают быстрые блюда или что-то хлебное. Но дело именно в консистенции и температуре пищи, а не в ее калорийности: порадуйте себя утром мягкой кашей с молоком, а вечером нежным омлетом с овощами на пару — желание перекусить булочкой постепенно пропадет.

Больше белков

Белковая пища помогает надолго справиться с голодом и не перебрать калорий. Совмещая это правило с предыдущим, вы избежите постоянного желания что-то пожевать: устраивайте теплые белковые завтраки — творожные запеканки, омлеты с овощами, сыром, зеленью. Они помогут не сорваться на лишнюю печеньку в офисе.

Ешьте рыбу

Омега 3, витамины и легкодоступные жиры обманут организм, заставив его думать, что на дворе не суровая зима, а яркое лето, а значит, и повод грустить точно нет.

Используйте специи

Имбирь, корица, бадьян помогут согреться, устранят ощущение голода, а еще разнообразят рацион и превратят привычные блюда в кулинарные шедевры. С ними даже овощное рагу покажется вкуснее. Готовьте пряные, острые блюда, чтобы не переедать лишнего.

Организуйте полезные перекусы