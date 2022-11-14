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57 минут назад

Как питаться зимой, чтобы не поправиться

WomanHit.ru

Скорректироваав рацион, можно избежать неожиданных лишних килограммов после холодного сезона.

Как питаться зимой, чтобы не поправиться
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Пока объемные пуховики или шубки прячут фигуру, многие позволяют себе немного расслабиться, съесть лишнее пирожное, увеличить порцию пасты или жареной картошки. А весной с ужасом обнаруживают, что любимые джинсы стали подозрительно тесными. Поэтому фитнес клубы сталкиваются с наплывом клиентов в начале марта и остаются почти пустыми в зимние месяцы.

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Чтобы избежать лишних сантиметров на талии, о стереотипе «зимой можно есть больше, чтобы согреться» нужно забыть навсегда. Диетологи советуют придерживаться совсем других правил питания в холодный сезон.

Начинаем не с питания

Чтобы осенью и зимой не тянуло так сильно на жирное и сладкое, нужно не проявлять чудеса силы воли, а победить сезонную депрессию. Из-за недостатка гормонов счастья организм пытается получить быстрое удовольствие самым понятным и быстрым способом: с помощью еды. Чтобы день без шоколадки не был таким грустным и серым, постарайтесь искать радость в других вещах — музыке, спорте, хобби, общении с близкими, шоппинге.

Включайте теплую еду

Еще одна частая причина зимнего переедания — желание согреться, организм просит крахмалистой, теплой еды. Многие в этот момент выбирают быстрые блюда или что-то хлебное. Но дело именно в консистенции и температуре пищи, а не в ее калорийности: порадуйте себя утром мягкой кашей с молоком, а вечером нежным омлетом с овощами на пару — желание перекусить булочкой постепенно пропадет.

Больше белков

Белковая пища помогает надолго справиться с голодом и не перебрать калорий. Совмещая это правило с предыдущим, вы избежите постоянного желания что-то пожевать: устраивайте теплые белковые завтраки — творожные запеканки, омлеты с овощами, сыром, зеленью. Они помогут не сорваться на лишнюю печеньку в офисе.

Ешьте рыбу

Омега 3, витамины и легкодоступные жиры обманут организм, заставив его думать, что на дворе не суровая зима, а яркое лето, а значит, и повод грустить точно нет.

Используйте специи

Имбирь, корица, бадьян помогут согреться, устранят ощущение голода, а еще разнообразят рацион и превратят привычные блюда в кулинарные шедевры. С ними даже овощное рагу покажется вкуснее. Готовьте пряные, острые блюда, чтобы не переедать лишнего.

Организуйте полезные перекусы

Если постоянно хочется что-то жевать, замените калорийные булочки, шоколад и печенье на фруктовые чипсы, орешки, зерновые батончики или йогурты. Вы останетесь сытой и не будете чувствовать дискомфорта.

Еда,
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