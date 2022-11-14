Чем полезна йодированная соль и кому лучше избегать ее употребления

Принято считать, что соль вредна для организма. Это верное утверждение, если речь идет о чрезмерном ее употреблении или при наличии определенных заболеваний у человека. Однако соль тоже бывает разная. В этом материале "Рамблер" разобрался, чем полезна йодированная соль, в чем ее отличие от обычной и кому стоит вовсе отказаться от нее. Нам помогал эксперт – врач общей практики и кардиолог Денис Прокофьев.

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Как очевидно из наименования самого продукта, в состав йодированной соли, в отличие от обычной, входит еще и йод. С учетом того, что большинство стран в наше время относятся к йододефицитным регионам, стала актуальной задача по профилактике недостатка йода. Суточная потребность в йоде колеблется от ста микрограммов у детей до двухсот у беременных и кормящих женщин. Поэтому вполне можно получить необходимый йод с использованием йодированной соли.

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Если обратить внимание на упаковку, в России приведен необходимый уровень йодирования, и по нему можно рассчитать норму употребления. Есть одна проблема: хотя йодированная соль создает хорошую профилактику йододефицитным заболеваниям, современные тенденции кардиологии говорят о необходимости полного отказа от соли или сведения ее употребления к минимуму. Поэтому если человек и употребляет соль, пусть она лучше будет йодированной, но стоит помнить, что это все же не очень хорошо для тех, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Человеческий организм получает йод в основном из продуктов питания – из морепродуктов. Однако, если в вашем рационе их недостаточно, то йодированная соль станет неплохой альтернативой, хоть и не столь полезной и здоровой. Но если вы будете следить за количеством употребления соли и предпочтете йодированную обычной, то организм уже скажет вам "спасибо".

Йод важен для правильного функционирования жизненно-важных систем – он оказывает влияние на синтез гормонов щитовидки, контролирует обмен веществ и производство энергии из потребляемой вами пищи, а также увеличивает скорость усвоения витаминов.