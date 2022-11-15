Как свекла влияет на ваше здоровье: шесть последствий

Свёкла может быть нескольких сортов. Например, бывают белые сорта сахарной свёклы или сорта тёмно-красного, жёлто-оранжевого оттенка. Кроме того, этот продукт очень полезен для организма человека.
Свёкла содержит много калия, клетчатки, нитратов, антиоксидантов. Многие специалисты отмечают, что этот продукт - источник энергии. Он позволяет поддерживать нормальное кровообращение, снизить воспаление и уменьшить детоксикацию в организме.
Вот шесть причин включить свёклу в ежедневный рацион.
Этому особенно способствуют нитраты и калий. Исследования доказывают, что свекольный сок может снизить артериальное давление. Причём этот эффект сохраняется до трёх месяцев после превращения употребления сока.
В состав свёклы входят специальные волокна, питающие микробиом. Кроме того, эти волокна действуют в качестве пребиотиков. Последние - помогают увеличить количество и разнообразие полезных бактерий в кишечнике. Также некоторые исследования доказывают, что пребиотики способны усилить действие пробиотиков, то есть «хороших бактерий».
Другими словами, свёкла обеспечивает нормальную работу печени. Это происходит благодаря веществу беталаину.
В свёкле много антиоксидантов, которые нейтрализуют потенциально вредные клетки. Ещё научно доказано, что антиоксиданты защищают организм от образования раковых клеток.
Благодаря свёкле вы сможете предотвратить запоры или избавиться от них. Помимо этого, вы станете регулярно ходить в туалет, у вас снизится вероятность развития рака, заболеваний кишечника.
За это отвечают нитраты, входящие в состав свёклы.