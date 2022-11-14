Стало известно, почему необходимо отказаться от кофе зимой

Дневная норма кофеина составляет 400 миллиграммов в день. Эксперты подсчитали, что это, приблизительно, 4 чашки. Если вы превысите обозначенные показатели, то рискуете обрести проблемы со сном или заработать учащенное сердцебиение. Такие последствия противопоказаны для людей, страдающих гипертонией, поэтому необходимо тщательно следить за тем, что вы употребляете. Специалисты обратили наше внимание на то, что в холодное время года лучше и вовсе отказаться от любимого напитка. И вот почему.