Этот ингредиент в молоке говорит об его качестве

В состав молока входит молочный жир. Именно этот компонент считается одним из самых важных. Всё дело в том, что он считается показателем качества продукта, добавляет ему энергетическую ценность, даёт организму незаменимые жирные кислоты. Вот почему ещё молочный жир так важен.

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В животном молоке уровень жира может быть разным. Зависит это от вида молока. Но именно молочный жир - это показатель качества продукта.

К основным компонентам молочного жира относятся липиды и жиры. Кроме того, в состав молочного жира входит множество разновидностей жирных кислот: до 400 штук.

Среди жирных кислот в молочном жире - пальмитиновая, олеиновая кислоты, полиненасыщенные жирные кислоты.