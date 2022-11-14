Не только для сердца: врач рассказала, зачем нужно есть курагу

РИА ФАН пишет со ссылкой на комментарий врача для Роскачества, что высокое содержание магния и калия помогают кураге положительно влиять на сердце и желудочно-кишечный тракт. Елена Сюракшина пояснила, что курага предотвращает мышечные судороги и улучшает кровообращение в органах малого таза:
- В кураге также присутствуют особые жиры - фитостеролы, которые в умеренных количествах оказывают антихолестеринемический и противоопухолевый эффект, их количество в 100 граммах кураги составляет более 50 % от суточной нормы человека, - добавила врач.
Также этот сухофрукт повышает гемоглобин, содержит витамин Е. Они полезны для крови и кожи. А еще стоит добавить в свой рацион чеснок. Диетолог рассказала, почему.