Не только для сердца: врач рассказала, зачем нужно есть курагу

РИА ФАН пишет со ссылкой на комментарий врача для Роскачества, что высокое содержание магния и калия помогают кураге положительно влиять на сердце и желудочно-кишечный тракт. Елена Сюракшина пояснила, что курага предотвращает мышечные судороги и улучшает кровообращение в органах малого таза: