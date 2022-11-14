Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
14 ноября

Не только для сердца: врач рассказала, зачем нужно есть курагу

СОВА

РИА ФАН пишет со ссылкой на комментарий врача для Роскачества, что высокое содержание магния и калия помогают кураге положительно влиять на сердце и желудочно-кишечный тракт. Елена Сюракшина пояснила, что курага предотвращает мышечные судороги и улучшает кровообращение в органах малого таза:

Не только для сердца: врач рассказала, зачем нужно есть курагу
Фото: СОВАСОВА

- В кураге также присутствуют особые жиры - фитостеролы, которые в умеренных количествах оказывают антихолестеринемический и противоопухолевый эффект, их количество в 100 граммах кураги составляет более 50 % от суточной нормы человека, - добавила врач.

Также этот сухофрукт повышает гемоглобин, содержит витамин Е. Они полезны для крови и кожи. А еще стоит добавить в свой рацион чеснок. Диетолог рассказала, почему.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители