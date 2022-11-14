Под запретом: продукты с высоким содержанием холестерина

Все есть яд, и все есть лекарство, то и другое определяет лишь доза — словами знаменитого врача и философа Парацельса как нельзя лучше можно описать подход к питанию. Действительно все хорошо в меру, а если меры не знать, даже самые замечательные продукты пойдут во вред организму.
"Рамблер" рассказывает, какие продукты содержат так много холестерина, что употреблять их нужно с большой осторожностью.
Современная пищевая промышленность работает строго в рамках законодательства, это значит, что продукты есть можно и даже нужно, но важно понимать, что вы едите и в каких количествах. Один бутерброд с тонким слоем сливочного масла или спреда вреда не причинят.
Но если эти продукты составят основу вашего рациона, вряд ли это понравится вашему организму. Слишком высокая нагрузка ляжет на систему пищеварения, а кроме того, это очень калорийные продукты, злоупотребление которыми спровоцирует набор лишнего веса.
Без этого продукта невозможно представить ни один привычный праздничный салат, будь то оливье или селедка под шубой, но в обычные дни в качестве заправки можно использовать греческий йогурт. Кстати, селедка под шубой хороша и без майонеза, все ингредиенты, кроме картошки, достаточно сочные сами по себе, так что картофеля вполне можно положить чуть меньше обычного, а вот свеклы, селедки и морковки с луком - чуть больше. Лук желательно обдать кипятком, чтобы убрать горчинку, если вам она не по душе.
Особенно если это промышленные продукты, а не приготовленные собственноручно на своей любимой кухне. Когда вы готовите сами, вы контролируете, сколько и каких ингредиентов вы положили. В случае с покупными пирожными и тортами, можно только гадать и ориентироваться на состав, указанный на упаковке. Чем ближе ингредиент к началу списка, тем больше его в продукте. Обращайте также внимание на содержание белков, жиров и углеводов, выбирайте такие продукты, в составе которых больше белка и меньше калорий.
Колбасы, паштеты, грудинка, сало, сосиски и особенно копченые мясные продукты содержат много жира и достаточно калорийны, поэтому старайтесь не злоупотреблять. Например, в день достаточно съедать один кусочек сала с ржаным или бородинским хлебом.
Конечно, если очень хочется, то можно. Но помните, что эти продукты очень калорийные и содержат также много жиров, поэтому их потребление стоит ограничить.