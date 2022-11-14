Под запретом: продукты с высоким содержанием холестерина

Все есть яд, и все есть лекарство, то и другое определяет лишь доза — словами знаменитого врача и философа Парацельса как нельзя лучше можно описать подход к питанию. Действительно все хорошо в меру, а если меры не знать, даже самые замечательные продукты пойдут во вред организму.

"Рамблер" рассказывает, какие продукты содержат так много холестерина, что употреблять их нужно с большой осторожностью.

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Сливочное масло, спреды и маргарин

Современная пищевая промышленность работает строго в рамках законодательства, это значит, что продукты есть можно и даже нужно, но важно понимать, что вы едите и в каких количествах. Один бутерброд с тонким слоем сливочного масла или спреда вреда не причинят.

Но если эти продукты составят основу вашего рациона, вряд ли это понравится вашему организму. Слишком высокая нагрузка ляжет на систему пищеварения, а кроме того, это очень калорийные продукты, злоупотребление которыми спровоцирует набор лишнего веса.

Майонез

Без этого продукта невозможно представить ни один привычный праздничный салат, будь то оливье или селедка под шубой, но в обычные дни в качестве заправки можно использовать греческий йогурт. Кстати, селедка под шубой хороша и без майонеза, все ингредиенты, кроме картошки, достаточно сочные сами по себе, так что картофеля вполне можно положить чуть меньше обычного, а вот свеклы, селедки и морковки с луком - чуть больше. Лук желательно обдать кипятком, чтобы убрать горчинку, если вам она не по душе.

Кондитерские изделия

Особенно если это промышленные продукты, а не приготовленные собственноручно на своей любимой кухне. Когда вы готовите сами, вы контролируете, сколько и каких ингредиентов вы положили. В случае с покупными пирожными и тортами, можно только гадать и ориентироваться на состав, указанный на упаковке. Чем ближе ингредиент к началу списка, тем больше его в продукте. Обращайте также внимание на содержание белков, жиров и углеводов, выбирайте такие продукты, в составе которых больше белка и меньше калорий.

Мясные полуфабрикаты

Колбасы, паштеты, грудинка, сало, сосиски и особенно копченые мясные продукты содержат много жира и достаточно калорийны, поэтому старайтесь не злоупотреблять. Например, в день достаточно съедать один кусочек сала с ржаным или бородинским хлебом.

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