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50 минут назад

Диетолог Соломатина назвала наиболее зависимую от сладкого группу людей

Вечерняя Москва

Сладости могут вызвать зависимость у людей, склонных к депрессивным состояниям. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог назвала наиболее зависимую от сладкого группу людей
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По ее словам, при употреблении сладкого в организме человека вырабатываются гормоны счастья, в которых и нуждаются депрессивные люди.

— Сладкие продукты — конфеты, печенье или другое мучное — помогают успокоить нервную систему. Людям, которые находятся в состоянии уныния и депрессии, это помогает улучшить общее состояние, что и заставляет их подсесть на сладкое, как на наркотик, — сказала Соломатина в беседе с «ВМ».

До этого врач-невролог Игорь Мацокин рассказал, какие напитки наиболее полезны для нервной системы. По его словам, более активным в течение дня человека заставляют чувствовать зеленый и белый чай. Эксперт пояснил, что в этих напитках присутствует множество биологически активных веществ, таких как катехины, антиоксиданты, эфирные масла, аминокислоты, витамины В1 и В2, железо, магний и сам кофеин.

Кофе, отметил Мацокин, хотя и дает заряд бодрости, может оказывать негативное влияние на организм.

Еда,Елена Соломатина,
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