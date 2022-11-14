Диетолог назвала наиболее зависимую от сладкого группу людей

Сладости могут вызвать зависимость у людей, склонных к депрессивным состояниям. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По ее словам, при употреблении сладкого в организме человека вырабатываются гормоны счастья, в которых и нуждаются депрессивные люди.

— Сладкие продукты — конфеты, печенье или другое мучное — помогают успокоить нервную систему. Людям, которые находятся в состоянии уныния и депрессии, это помогает улучшить общее состояние, что и заставляет их подсесть на сладкое, как на наркотик, — сказала Соломатина в беседе с «ВМ».

До этого врач-невролог Игорь Мацокин рассказал, какие напитки наиболее полезны для нервной системы. По его словам, более активным в течение дня человека заставляют чувствовать зеленый и белый чай. Эксперт пояснил, что в этих напитках присутствует множество биологически активных веществ, таких как катехины, антиоксиданты, эфирные масла, аминокислоты, витамины В1 и В2, железо, магний и сам кофеин.