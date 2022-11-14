Ученые выяснили, какие продукты помогают улучшить сон и снизить уровень стресса

Ирландские учёные обнаружили, что определённые группы продуктов могут положительно влиять на сон и даже защищать от стресса. Результаты этого исследования были опубликованы в издании Molecular Psychiatry.

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В новом исследовании, опубликованном в Molecular Psychiatry, приняли участие 45 взрослых. Их возраст составлял от 18 до 59 лет. Все участники обычно придерживались диеты с высоким содержанием клетчатки.

В рамках эксперимента добровольцев разделили на две группы. Одна из них следовала диете, которая соответствовала пищевой пирамиде, вторая - так называемой психобиотической диете (в неё входит множество ферментированных и пребиотических продуктов).

Результаты эксперимента показали, что те, кто придерживался психобиотической диеты, ощутили снижение уровня стресса. Причём количество стресса уменьшалось сильнее, когда участник ел больше продуктов, входящих в психобиотческую диету.