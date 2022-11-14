Назван главный показатель качества молока

Одним из главных показателей качества молока оказался молочный жир. Это вещество придает продукту энергетическую ценность и положительно влияет на человеческий организм.

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Его основными компонентами являются жиры и липиды. Первые — сложные эфиры, которые состоят из глицерина и жирных кислот. В то время как вторые представлены фосфолипидами и гликолипидами.

Отмечается, что важной частью триглицеридов являются жирные кислоты. Именно они оказывают огромное влияние на функции молочного жира, передает Live24.