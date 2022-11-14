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14 ноября

Назван главный показатель качества молока

Слово и Дело

Одним из главных показателей качества молока оказался молочный жир. Это вещество придает продукту энергетическую ценность и положительно влияет на человеческий организм.

Назван главный показатель качества молока
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Его основными компонентами являются жиры и липиды. Первые — сложные эфиры, которые состоят из глицерина и жирных кислот. В то время как вторые представлены фосфолипидами и гликолипидами.

Отмечается, что важной частью триглицеридов являются жирные кислоты. Именно они оказывают огромное влияние на функции молочного жира, передает Live24.

Также в молочном жире содержатся липиды. Они играют важную роль в укреплении здоровья сердца, а также оказывают положительное воздействие на улучшение памяти.

Еда,
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