Назван главный показатель качества молока

Одним из главных показателей качества молока оказался молочный жир. Это вещество придает продукту энергетическую ценность и положительно влияет на человеческий организм.
Его основными компонентами являются жиры и липиды. Первые — сложные эфиры, которые состоят из глицерина и жирных кислот. В то время как вторые представлены фосфолипидами и гликолипидами.
Отмечается, что важной частью триглицеридов являются жирные кислоты. Именно они оказывают огромное влияние на функции молочного жира, передает Live24.
Также в молочном жире содержатся липиды. Они играют важную роль в укреплении здоровья сердца, а также оказывают положительное воздействие на улучшение памяти.