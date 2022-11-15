Важные правила питания, если вам уже за 40: мнение диетолога

Мы подскажем, как поддержать вес в норме.

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После 40 лет в организме происходят процессы, на которые крайне сложно повлиять, даже с привлечением грамотного специалиста. Так, замедляется обмен веществ и без коррекции рациона есть риск быстро набрать вес, который крайне сложно сбросить. Мы посоветовались с диетологом и собрали топ пищевых правил, если вы приближаетесь к этой возрастной отметке.

Цельнозерновые продукты

Даже если ранее вы не увлекались цельнозерновыми продуктами, стоит попробовать разбавить рацион именно ими. Диетологи уверены, что помимо основной пользы для организма, такие продукты, как гречка, овсянка, киноа и полба помогают поддерживать вес в норме, при этом вы гораздо реже будете испытывать чувство голода и устраивать вредные перекусы. Причем вы можете использовать цельнозерновые продукты в качестве самостоятельных блюд, а не только гарнира.

Белки

Еще один важный момент — после 40 лет резко сокращается выработка коллагена, а также организму требуется больше белка для поддержания правильной работы всех систем. Мы редко обращаем на это внимание. Если вы стремитесь сбросить вес, без белковых продуктов точно не обойтись. Старайтесь добавлять в рацион греческие йогурты, морепродукты, орехи и курицу, и конечно, не забывайте следить за калориями даже с такими полезными продуктами, ведь от размера порции очень многое зависит.

Избегайте «пустой» еды

Самый опасный момент в питании, если вы на рубеже 40 лет. Иногда времени на полноценный обед просто нет и приходится прибегать к перекусам не совсем здоровыми снеками, а также многие женщины не видят проблем в употреблении фастфуда. Стоит ли напоминать, что простые углеводы в большом количестве еще не принесли пользы ни одной фигуре?