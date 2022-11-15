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2 часа назад

Рецепты царской России: пудинг из картофеля

Passion.ru
Ингредиенты: картофель, молоко, куриное яйцо, сахар, сливочное масло, корица, сухари.
  1. 600 грамм свежего картофеля очистить и нарезать любым способом.
  2. Залить 600 граммами молока.
  3. Сварить картофель в молоке и откинуть его на дуршлаг.
  4. Протереть картофель, пока он не остыл.
  5. Взять семь куриных желтков (отделить белки от желтков), растереть их добела с тремя столовыми ложками сахара и 300 граммами растопленного сливочного масла.
  6. Добавить 1,5 чайные ложки молотой корицы.
  7. Перемешать смесь.
  8. Добавить сверху белки от яиц.
  9. Смазать противень или иную форму маслом и сухарями.
  10. Переложить массу в противень и запекать в духовке полчаса.
  11. Подавая, выложить на блюдо.
  12. Отдельно подать растопленное сливочное масло (можно слегка поджарить его с сухарями) и сахар.
Рецепты царской России: пудинг из картофеля
Фото: PassionPassion

Историческая справка:

Родина картофеля — Южная Америка, где до сих пор можно встретить дикорастущие виды этого растения. Введение картофеля в культуру было начато примерно 9-7 тысяч лет тому назад на территории современной Боливии.

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