Рецепты царской России: пудинг из картофеля

Ингредиенты: картофель, молоко, куриное яйцо, сахар, сливочное масло, корица, сухари.
- 600 грамм свежего картофеля очистить и нарезать любым способом.
- Залить 600 граммами молока.
- Сварить картофель в молоке и откинуть его на дуршлаг.
- Протереть картофель, пока он не остыл.
- Взять семь куриных желтков (отделить белки от желтков), растереть их добела с тремя столовыми ложками сахара и 300 граммами растопленного сливочного масла.
- Добавить 1,5 чайные ложки молотой корицы.
- Перемешать смесь.
- Добавить сверху белки от яиц.
- Смазать противень или иную форму маслом и сухарями.
- Переложить массу в противень и запекать в духовке полчаса.
- Подавая, выложить на блюдо.
- Отдельно подать растопленное сливочное масло (можно слегка поджарить его с сухарями) и сахар.