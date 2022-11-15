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1 час назад

Диетолог Матыскина раскрыла лучший способ приготовления картофеля

Катерина Саломе

В русской кухне картофель занимает почетное место. Но важно правильно его готовить, чтобы сохранить всю пользу продукта и не нанести вреда организму. Об этом в беседе с радио Sputnik заявила диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина.

По словам эксперта, стоит отказаться от приготовления пюре. В его состав входит молоко и сливочное масло, что повышает и без того высокую калорийность картофеля, уточнила врач.

Специалист также не рекомендует жарить овощ. Масла, используемые для приготовления, при высоких температурах могут выделять опасные для здоровья вещества, подчеркнула диетолог.

Как приготовить картофель по-деревенски: видео

Лучшим вариантом, по мнению доктора, станет варка картофеля или запекание в кожуре. Второй способ особенно подойдет людям, страдающим от проблем с желудочно-кишечным трактом.

Ранее мы писали о том, что раскрыты полезные свойства молодого картофеля.

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