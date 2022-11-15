Глинтвейн в домашних условиях: топ-5 рецептов

С наступлением холодов открывается сезон глинтвейна. Без терпкого аромата горячего вина и специй, разливающегося в морозном воздухе, невозможно себе представить ни один рождественский базар.

«Рамблер» рассказывает, как создать праздничное настроение, и предлагает лучшие рецепты приготовления глинтвейна в домашних условиях.

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Классический глинтвейн

Этот рецепт можно взять за основу и экспериментировать с разными специями, фруктами, ягодами и их пропорциями.

Ингредиенты

Красное вино — 2 бутылки

Сахар — 1 стакан

Яблоки — 3 штуки

Апельсин — один крупный или два мелких

Корица — 1 палочка

Мускатный орех — щепотка

Гвоздика — 2 штучки

Анис — 4 звездочки

Приготовление

Нарежьте яблоки крупным кубиком, а апельсин дольками. В кастрюлю налейте вино, добавьте сахар и все остальные ингредиенты. Доведите до кипения и снимите с огня. Накройте крышкой и оставьте настояться на сколько хватит терпения, но не менее чем на 15 минут.

Глинтвейн из белого вина

Глинтвейн можно готовить не только из красного, но и из белого вина.

Ингредиенты

Белое сухое вино — 1 бутылка

Сахар — полстакана

Вода — полстакана

Корица — 1 палочка

Гвоздика — 3 штучки

Апельсин — 1 штука

Приготовление

Апельсин моем и режем на дольки. Берем маленькую кастрюлю или ковш, наливаем воду, добавляем все ингредиенты, кроме вина, даем пару минут покипеть, после чего снимаем с огня. В большую кастрюлю наливаем вино, добавляем воду с пряностями и апельсином, нагреваем, но не даем закипеть. Сразу же выключаем огонь. Даем настояться не менее 15 минут.

Глинтвейн с яблочным соком

Если вам хочется сделать напиток чуть менее крепким, но все же не совсем безалкогольным, просто добавьте немного яблочного сока, также подойдет и виноградный.

Ингредиенты

Красное вино — 1 бутылка

Яблочный сок — 3 стакана

Яблоко — 1 штука

Апельсин — 1 штука

Корица — 1 палочка

Анис — 4 звездочки

Приготовление

Вино и сок смешиваем в кастрюле, добавляем все ингредиенты. Доводим до кипения, но не даем кипеть. Снимаем с огня, оставляем настояться хотя бы на 15 минут или час, если хватит терпения.

Безалкогольный глинтвейн

Для приготовления безалкогольного глинтвейна можно взять виноградный сок или же безалкогольное вино.

Ингредиенты

Виноградный сок или безалкогольное вино — 750 мл

Мед — 3 столовые ложки

Апельсин — 1 штука

Корица — 1 палочка

Анис — 4 звездочки

Гвоздика — 4 штучки

Приготовление

Моем, режем апельсин. Добавляем в кастрюлю с соком или безалкогольным вином, кладем остальные ингредиенты, кроме меда. Ставим на огонь и доводим до кипения, помешиваем пару минут, не давая закипать. Снимаем с огня, добавляем мед, накрываем крышкой и ждем пока хватает сил и терпения.

Скандинавский глинтвейн (глег)

Глег отличается от классического глинтвейна тем, что в него добавляют крепкий ликер, изюм и миндаль.

Ингредиенты

Сухое красное вино — 1 бутылка

Ликер или виски — 1 стакан (не менее 200 мл, можно чуть больше, если хочется)

Корень имбиря — 30 граммов

Сахар — 100 граммов

Изюм — 50 граммов

Миндальные лепестки — 3 столовые ложки

Цедра апельсина

Кардамон — 1 столовая ложка

Корица — 2 палочки

Анис — 3 звездочки

Гвоздика — 7 штучек

Приготовление

Все ингредиенты смешиваем, добавляем вино, а также ликер или виски. Доводим до кипения на среднем огне, через две минуты снимаем с огня. Оставляем на час, чтобы напиток настоялся. После этого можно слегка подогреть до приятной температуры, а затем подавать.

Как подавать и пить

Вопреки сложившейся ассоциации глинтвейн лучше не пить на улице. Алкоголь действительно расширяет кровеносные сосуды и вызывает краткосрочное ощущение тепла, но вскоре сосуды сужается и человеку становится еще холоднее, чем было до этого. Поэтому идеальный вариант — готовить и пить глинтвейн дома.