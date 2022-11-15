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43 минуты назад

Диетолог рекомендовала не увлекаться холодцом

Москва24иещё 1

В холодце есть полезные вещества, однако не стоит переедать это блюдо из-за большого количества насыщенных жиров. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

Диетолог рекомендовала не увлекаться холодцом
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Специалист посоветовала не есть больше того, что может усвоить организм. По ее словам, это необходимо, чтобы избежать дискомфорта.

Соломатина добавила, что на новогоднем столе будет много калорийной пищи, поэтому холодца можно съесть много, если человек больше ничего не планирует употреблять.

"Условно в день нужно 2 000 калорий, под это подгоняем. Всего нужно по чуть-чуть. Если хочется съесть больше холодца, тогда придется от чего-то отказаться, например от салата, десерта, бутерброда с красной икрой", – пояснила Соломатина.

Диетолог рекомендовала перед новогодними праздниками разобраться с потребностями и рассчитать, сколько нужно человеку для избежания дискомфорта.

Еда,Елена Соломатина,
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