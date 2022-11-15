Чечевичный крем-суп - идеальное блюдо для того, чтобы согреться в холодное время года. Кроме того, чечевица очень полезна для здоровья. В ее составе много белка, железа, витамина B1, аминокислот, а также микроэлементов: кальция, магния, калия, фосфора, железа, омега-3 и омега-6. Готовить чечевичный крем-суп очень легко и быстро. Выбрали лучший рецепт из TikTok.
Для приготовления чечевичного супа вам понадобятся всего лишь чечевица, лук, морковь, томатная паста и специи: соль, зира и острый перец.
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