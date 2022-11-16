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31 минуту назад

Как правильно выбрать манго

Манго — очень вкусный фрукт с нежным и сладким вкусом. Оно считается крайне полезным для здоровья: в нём содержатся витамины А, В, С и Е, а также полезные магний, кальций, железо и цинк. Но не все знают, как правильно выбрать манго. Врач-эндокринолог Анастасия Квасова рассказала, как найти спелый и вкусный плод.

Как правильно выбрать манго
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Главное — он не должен быть слишком мягким, ведь это признак гнили.

«У манго, которое уже созрело, гладкая, блестящая кожура яркого и насыщенного цвета. Манго с маленькими пятнышками на кожуре точно будет спелым. При надавливании на спелый плод остаётся вмятина. Если она вам показалась слишком глубокой, а манго рыхлым, лучше его не брать, оно может быть испорчено», — рассказала Квасова.

Кроме этого, свежий плод должен пахнуть приятно. Если же от манго попахивает спиртом, то это признак того, что оно забродило.

«Твёрдый плод находится в процессе дозревания. Его можно довести до спелого состояния в домашних условиях. Положите манго в крафтовый пакет или заверните в газету с бананом или яблоком. Проверьте состояние плода через день, иначе он испортится», — посоветовала она. .

Еда,
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