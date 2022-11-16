Манго — очень вкусный фрукт с нежным и сладким вкусом. Оно считается крайне полезным для здоровья: в нём содержатся витамины А, В, С и Е, а также полезные магний, кальций, железо и цинк. Но не все знают, как правильно выбрать манго. Врач-эндокринолог Анастасия Квасова рассказала, как найти спелый и вкусный плод.