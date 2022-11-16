Как выбрать хлеб и не навредить здоровью

Не стоит воспринимать хлеб как зло, уверен ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов . Нужно просто правильно его выбирать, чтобы не нанести вреда организму.

Есть его можно, но вот проблема в том, что там есть лишь вкус и никакой пользы, которая потенциально заложена в злаках. Из такой же хлебопекарной муки высшего сорта делают и темный хлеб, поэтому стоит читать состав.