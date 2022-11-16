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1 час назад

Как выбрать хлеб и не навредить здоровью

РИА "ФедералПресс"

Не стоит воспринимать хлеб как зло, уверен ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов. Нужно просто правильно его выбирать, чтобы не нанести вреда организму.

Как выбрать хлеб и не навредить здоровью
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Белый хлеб слишком богат крахмалом и слишком беден витаминами, характерными для зерна», – отметил эксперт.

Есть его можно, но вот проблема в том, что там есть лишь вкус и никакой пользы, которая потенциально заложена в злаках. Из такой же хлебопекарной муки высшего сорта делают и темный хлеб, поэтому стоит читать состав.

В списке ингредиентов на первом месте должны стоять ржаная обдирная или ржаная обойная мука, объясняет Сергей Малоземов. Хорошим дополнением в составе также станут отруби, мука полбы, семена кунжута, подсолнечника или льна, передает радио «Спутник».

Еда,Сергей Малоземов,
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