5 необычных супов для холодной погоды

Разнообразьте семейное меню новыми кулинарными шедеврами.

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Ароматный, сытный суп — отличный вариант для обеда или ужина в холодные сезоны: они помогают успокоиться, согреться, а еще отлично разнообразят рацион. Если в вашем меню первых блюд не так много вариантов — борщи, лапша, гороховый суп, пора удивить близких новыми кулинарными шедеврами.

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Пряный куриный суп с грибами и сыром

Успели собрать грибы осенью? Теперь пора использовать урожай в новых блюдах, которые обязательно станут любимыми для всей семьи. А на приготовление такого супа уйдет не больше часа.

Ингредиенты

2 стебля сельдерея;

1 морковь;

1 луковица;

3 зубчика чеснока;

мякоть с 2-х куриных бедер;

1–2 ст. л. растительного масла;

350 грамм сыра: адыгейского, кавказского, сулугуни;

2 ст. л. сливочного сыра;

300 г любимых грибов;

½ ч. л. сушеного тимьяна;

1 ст. л. муки;

1,5 л куриного бульона;

1 лавровый лист;

150 мл сливок (10%);

петрушка для украшения;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Нарежьте овощи кубиками, а куриную мякоть на небольшие кусочки. Обжарьте бедра на сливочном масле в течение 10 минут, посолив и поперчив. Измельчите твердый сыр, в кастрюле нагрейте сливочное масло и немного обжарьте овощи. Затем посыпьте их мукой и залейте бульоном, добавьте курицу, специи и сливочный сыр.

Пусть суп покипит около 5 минут, после этого влейте сливки, дождитесь повторного закипания и выключайте огонь. Бульон должен немного постоять. Затем разлейте по тарелкам, в каждую положите несколько кусочков твердого сыра и посыпьте зеленью.

Нежный суп из чечевицы

Эти бобы содержат рекордное количество растительного белка, поэтому блюда с чечевицей легкие, очень полезные и сытные. Тарелка такого супа заменит полноценный ужин или поможет оставаться сытым с обеда до вечера.

Ингредиенты

Желтая или красная чечевица — 200 гр

Куриный бульон — 2 л

Карри — 1 ст. л

Репчатый лук — 1 шт

Чеснок — 4 зубчика

Измельченный имбирь — 2 ч. л.

Перец халапеньо — 1 шт

Кориандр — 1 ч. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Сливочное масло — 10 гр

Приправа «гарам масала» — 1 ч. л.

Тмин — ¾ ч. л.

Куркума — 1 ч. л.

Томатное пюре — ½ ст

Соль — 2 ч. л.

Приготовление

Промойте чечевицу и оставьте ее набухать, а в это время сварите куриный бульон по любому рецепту. Обжарьте на сковороде специи, затем добавьте имбирь и лук, потушите их до прозрачности, вложите остальные овощи, томатное пюре и протушите еще несколько минут.

Добавьте в бульон чечевицу и овощи, сделайте огонь минимальным и оставьте томиться на час. Подавайте с гренками и зеленью.

Морковный суп с кориандром

Такое блюдо понравится не всем, но любители оранжевого овоща точно его оценят: супчик получается ярким, очень ароматным и поднимает настроение.

Ингредиенты

Куриный бульон

1 кг моркови

1 луковица

2 картофелины

Кинза или петрушка

1 ст. ложка молотого кориандра

Уксус

Сметана

Оливковое или растительное масло

Приготовление

Нарежьте и обжарьте лук с кориандром, затем добавьте кубики моркови и картофеля, добавьте все овощи в бульон. Проварите вместе со специями около получаса, снимите с огня, остудите и пробейте блендером до однородной массы.

Добавьте соль, уксус, кинзу и еще раз прокипятите. Подавайте супчик со сметаной.

Суп из тунца с грецкими орехами

Этот супчик порадует любителей рыбы, а орехи сделают его еще ароматнее и вкуснее.

Ингредиенты

Полкилограмма тунца

Полтора стакана грецких орехов

Лук

Корень сельдерея

Любимые специи

Приготовление

Нарежьте рыбу порционными кусочками и отварите бульон, лук нашинкуйте полукольцами. Нарежьте корень сельдерея, а орехи размельчите в ступке. Положите в бульон овощи и орехи, достаньте рыбу и разберите ее на маленькие кусочки. Каждую тарелку посыпьте зеленью, подавайте с гренками.

Молочный суп с цветной капустой

Такой супчик подойдет тем, кто на диете, и понравится и детям, и взрослым.

Ингредиенты

Цветная капуста

Манная крупа

Молоко

Вода

Сливочное масло

Приготовление