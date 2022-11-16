5 необычных супов для холодной погоды

Разнообразьте семейное меню новыми кулинарными шедеврами.
Ароматный, сытный суп — отличный вариант для обеда или ужина в холодные сезоны: они помогают успокоиться, согреться, а еще отлично разнообразят рацион. Если в вашем меню первых блюд не так много вариантов — борщи, лапша, гороховый суп, пора удивить близких новыми кулинарными шедеврами.
Успели собрать грибы осенью? Теперь пора использовать урожай в новых блюдах, которые обязательно станут любимыми для всей семьи. А на приготовление такого супа уйдет не больше часа.
Ингредиенты
Способ приготовления
Нарежьте овощи кубиками, а куриную мякоть на небольшие кусочки. Обжарьте бедра на сливочном масле в течение 10 минут, посолив и поперчив. Измельчите твердый сыр, в кастрюле нагрейте сливочное масло и немного обжарьте овощи. Затем посыпьте их мукой и залейте бульоном, добавьте курицу, специи и сливочный сыр.
Пусть суп покипит около 5 минут, после этого влейте сливки, дождитесь повторного закипания и выключайте огонь. Бульон должен немного постоять. Затем разлейте по тарелкам, в каждую положите несколько кусочков твердого сыра и посыпьте зеленью.
Эти бобы содержат рекордное количество растительного белка, поэтому блюда с чечевицей легкие, очень полезные и сытные. Тарелка такого супа заменит полноценный ужин или поможет оставаться сытым с обеда до вечера.
Ингредиенты
Приготовление
Промойте чечевицу и оставьте ее набухать, а в это время сварите куриный бульон по любому рецепту. Обжарьте на сковороде специи, затем добавьте имбирь и лук, потушите их до прозрачности, вложите остальные овощи, томатное пюре и протушите еще несколько минут.
Добавьте в бульон чечевицу и овощи, сделайте огонь минимальным и оставьте томиться на час. Подавайте с гренками и зеленью.
Такое блюдо понравится не всем, но любители оранжевого овоща точно его оценят: супчик получается ярким, очень ароматным и поднимает настроение.
Ингредиенты
Приготовление
Нарежьте и обжарьте лук с кориандром, затем добавьте кубики моркови и картофеля, добавьте все овощи в бульон. Проварите вместе со специями около получаса, снимите с огня, остудите и пробейте блендером до однородной массы.
Добавьте соль, уксус, кинзу и еще раз прокипятите. Подавайте супчик со сметаной.
Этот супчик порадует любителей рыбы, а орехи сделают его еще ароматнее и вкуснее.
Ингредиенты
Приготовление
Нарежьте рыбу порционными кусочками и отварите бульон, лук нашинкуйте полукольцами. Нарежьте корень сельдерея, а орехи размельчите в ступке. Положите в бульон овощи и орехи, достаньте рыбу и разберите ее на маленькие кусочки. Каждую тарелку посыпьте зеленью, подавайте с гренками.
Такой супчик подойдет тем, кто на диете, и понравится и детям, и взрослым.
Ингредиенты
Приготовление
Разделите цветную капусту на соцветия и отварите в подсоленной воде, туда же отправьте манку и, помешивая, варите еще несколько минут. Влейте молоко, прокипятите. В каждую тарелку добавьте кусочек сливочного масла.