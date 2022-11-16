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36 минут назад

Яркие, сытные, ароматные: 5 необычных супов для холодной погоды

WomanHit.ru

Разнообразьте семейное меню новыми кулинарными шедеврами.

5 необычных супов для холодной погоды
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Ароматный, сытный суп — отличный вариант для обеда или ужина в холодные сезоны: они помогают успокоиться, согреться, а еще отлично разнообразят рацион. Если в вашем меню первых блюд не так много вариантов — борщи, лапша, гороховый суп, пора удивить близких новыми кулинарными шедеврами.

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Пряный куриный суп с грибами и сыром

Успели собрать грибы осенью? Теперь пора использовать урожай в новых блюдах, которые обязательно станут любимыми для всей семьи. А на приготовление такого супа уйдет не больше часа.

Ингредиенты

  • 2 стебля сельдерея;
  • 1 морковь;
  • 1 луковица;
  • 3 зубчика чеснока;
  • мякоть с 2-х куриных бедер;
  • 1–2 ст. л. растительного масла;
  • 350 грамм сыра: адыгейского, кавказского, сулугуни;
  • 2 ст. л. сливочного сыра;
  • 300 г любимых грибов;
  • ½ ч. л. сушеного тимьяна;
  • 1 ст. л. муки;
  • 1,5 л куриного бульона;
  • 1 лавровый лист;
  • 150 мл сливок (10%);
  • петрушка для украшения;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Нарежьте овощи кубиками, а куриную мякоть на небольшие кусочки. Обжарьте бедра на сливочном масле в течение 10 минут, посолив и поперчив. Измельчите твердый сыр, в кастрюле нагрейте сливочное масло и немного обжарьте овощи. Затем посыпьте их мукой и залейте бульоном, добавьте курицу, специи и сливочный сыр.

Пусть суп покипит около 5 минут, после этого влейте сливки, дождитесь повторного закипания и выключайте огонь. Бульон должен немного постоять. Затем разлейте по тарелкам, в каждую положите несколько кусочков твердого сыра и посыпьте зеленью.

Нежный суп из чечевицы

Эти бобы содержат рекордное количество растительного белка, поэтому блюда с чечевицей легкие, очень полезные и сытные. Тарелка такого супа заменит полноценный ужин или поможет оставаться сытым с обеда до вечера.

Ингредиенты

  • Желтая или красная чечевица — 200 гр
  • Куриный бульон — 2 л
  • Карри — 1 ст. л
  • Репчатый лук — 1 шт
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Измельченный имбирь — 2 ч. л.
  • Перец халапеньо — 1 шт
  • Кориандр — 1 ч. л.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Сливочное масло — 10 гр
  • Приправа «гарам масала» — 1 ч. л.
  • Тмин — ¾ ч. л.
  • Куркума — 1 ч. л.
  • Томатное пюре — ½ ст
  • Соль — 2 ч. л.

Приготовление

Промойте чечевицу и оставьте ее набухать, а в это время сварите куриный бульон по любому рецепту. Обжарьте на сковороде специи, затем добавьте имбирь и лук, потушите их до прозрачности, вложите остальные овощи, томатное пюре и протушите еще несколько минут.

Добавьте в бульон чечевицу и овощи, сделайте огонь минимальным и оставьте томиться на час. Подавайте с гренками и зеленью.

Морковный суп с кориандром

Такое блюдо понравится не всем, но любители оранжевого овоща точно его оценят: супчик получается ярким, очень ароматным и поднимает настроение.

Ингредиенты

  • Куриный бульон
  • 1 кг моркови
  • 1 луковица
  • 2 картофелины
  • Кинза или петрушка
  • 1 ст. ложка молотого кориандра
  • Уксус
  • Сметана
  • Оливковое или растительное масло

Приготовление

Нарежьте и обжарьте лук с кориандром, затем добавьте кубики моркови и картофеля, добавьте все овощи в бульон. Проварите вместе со специями около получаса, снимите с огня, остудите и пробейте блендером до однородной массы.

Добавьте соль, уксус, кинзу и еще раз прокипятите. Подавайте супчик со сметаной.

Суп из тунца с грецкими орехами

Этот супчик порадует любителей рыбы, а орехи сделают его еще ароматнее и вкуснее.

Ингредиенты

  • Полкилограмма тунца
  • Полтора стакана грецких орехов
  • Лук
  • Корень сельдерея
  • Любимые специи

Приготовление

Нарежьте рыбу порционными кусочками и отварите бульон, лук нашинкуйте полукольцами. Нарежьте корень сельдерея, а орехи размельчите в ступке. Положите в бульон овощи и орехи, достаньте рыбу и разберите ее на маленькие кусочки. Каждую тарелку посыпьте зеленью, подавайте с гренками.

Молочный суп с цветной капустой

Такой супчик подойдет тем, кто на диете, и понравится и детям, и взрослым.

Ингредиенты

  • Цветная капуста
  • Манная крупа
  • Молоко
  • Вода
  • Сливочное масло

Приготовление

Разделите цветную капусту на соцветия и отварите в подсоленной воде, туда же отправьте манку и, помешивая, варите еще несколько минут. Влейте молоко, прокипятите. В каждую тарелку добавьте кусочек сливочного масла.

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