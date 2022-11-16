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22 минуты назад

Молоко-убийца: эксперт рассказала, почему стоит отказаться от молочной продукции

Passion.ru

Большинство людей не представляют свою жизнь без молока и продукции на его основе. Его пьют как самостоятельный напиток, добавляют в чай, коже, используют в приготовлении пищи. Однако нутрициолог Ната Гончар предупредила, что в некоторых случаях стоит исключить из своего рациона питания молочные изделия.

Почему стоит отказаться от молочной продукции
Фото: Passion.ruPassion.ru

Молоко доставляет в наш организм легкоусвояемые белки, жирные кислоты, витамины, кальций. Да и в целом оно благоприятно влияет на человека. Помогает бороться с изжогой и бессонницей, укрепляет кости и зубы, а также нервную систему. Но бывают случаи, когда молоко приносит лишь вред здоровью.

Во-первых, это лактозная недостаточность. У людей с этим заболеванием не хватает фермента лактаза, который должен расщеплять молочный сахар. Из-за этого молочный жир не усваивает в кишечнике, и появляется вздутие, газообразование и боли в животе.

Во-вторых, молоко противопоказано людям с аллергией на молочный белок. Непереносимость может проявляться дискомфортом в животе, сыпью, насморком и чиханием.

Третий случай, когда стоит отказаться от молока – это мочекаменная болезнь и нефропатия. Людям с проблемами почек нужно воздержаться от употребления этого продукта, так как он перегружает работу организма. Также в молоке много кальция и фосфора, которые способствуют образованию конкрементов. А они приводят к осложнениям при камнях в мочевых путях.

Нутрициолог Ната Гончар рекомендует заменить животное молоко растительным. Классические продукты можно заменить на веганские. Эксперт также отметила, что растительное молоко положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

Ранее мы рассказывали о продуктах, которые помогают проголодаться.

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