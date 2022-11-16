Специалисты “Общественного контроля” провели исследование, в результате которого были определены пельмени с наиболее качественным составом.

В пельменях, которые эксперты назвали лучшими, них нет ничего лишнего, например, сои или водорослей. Эти добавки, как ароматизаторы и усилители вкуса, маскируют некачественные сырьевые компоненты в любимом продукте россиян.

В топ правильных пельменей вошли “Домашние” от компании “Сибирская коллекция” и “Столовые” – от “Кулинарных решений”.

Популярный продукт бренда “Ложкарев” не прошел контроль качества, поскольку в нем обнаружилась клетчатка.