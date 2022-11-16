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3 часа назад

Специалисты “Общественного контроля” назвали марки качественных пельменей

Мира Маркина

Специалисты “Общественного контроля” провели исследование, в результате которого были определены пельмени с наиболее качественным составом.

В пельменях, которые эксперты назвали лучшими, них нет ничего лишнего, например, сои или водорослей. Эти добавки, как ароматизаторы и усилители вкуса, маскируют некачественные сырьевые компоненты в любимом продукте россиян.

Пельмени: 3 вкусных рецепта в микроволновке

В топ правильных пельменей вошли “Домашние” от компании “Сибирская коллекция” и “Столовые” – от “Кулинарных решений”.

Популярный продукт бренда “Ложкарев” не прошел контроль качества, поскольку в нем обнаружилась клетчатка.

Ранее мы писали, как определить полезные и вредные сосиски.

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