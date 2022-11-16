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2 часа назад

Врач назвала зимнюю альтернативу свежим ягодам

Lenta.ru

Замороженные ягоды являются достойной зимней альтернативой свежим ягодам, когда все свежие овощи, фрукты стоят дорого или вовсе недоступны, рассказала терапевт, исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр «Здоровое питание» Светлана Павличенко. В беседе с «Лентой.ру» врач посоветовала есть замороженные продукты.

Врач назвала зимнюю альтернативу свежим ягодам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Павличенко назвала заморозку самым щадящим способом заготовки продуктов на зиму. Благодаря шоковой заморозке в продукте сохраняется максимум витаминов и полифенолов. Для сравнения: полезные микроэлементы разрушаются при сушке при температуре свыше 60 °С, а при варке компотов и варенья их и вовсе почти не остается. К тому же в этих блюдах много сахара, что сводит их пользу к нулю.

Операционный директор компании How to Eat Екатерина Леусова добавила, что при сохранении всех стандартов заморозки и транспортировки появилась возможность доставлять дикие и полезные ягоды как из зарубежных стран, так и из экологически чистых регионов России, например, Карелии и Алтая.

По словам Павличенко, и свежие, и замороженные ягоды — чемпионы растительного мира по содержанию антиоксидантов, причем чем они ярче, тем полезнее.

«Антиоксиданты помогают регулировать артериальное давление, нормализуют обмен веществ, в частности, усвоение глюкозы. Недавнее исследование ученых университета Восточной Англии показало, что 100 граммов красных или синих ягод в день (клюквы, черники, голубики) улучшает кратковременную память у пожилых людей и помогает отсрочить наступление деменции», — прокомментировала Павличенко.

Ранее Павличенко рассказала о вреде сахарозаменителей. Она пояснила, что они при низкой калорийности могут привести к ожирению.

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