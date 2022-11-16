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2 часа назад

Роскачество обнаружило кишечную палочку в молоке 13 марок

Мария Иглина

Роскачество обнаружило, что в почти треть проверенных образцов пастеризованного молока не соответствуют нормам безопасности. Об этом сообщается на сайте организации.

Роскачество обнаружило кишечную палочку в молоке 13 марок
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, бактерии группы кишечной палочки нашли в молоке 13 торговых марок: "Амка", "Белые росы", "Дмитрогорский продукт", "Ермолино", "Княгинино", "Молочная культура", "Моя цена", "Новая деревня", "Приволжское", "Самокат", "Свое-Наше", "Станция молочная", "Чишминский молочный завод".

В Роскачестве посоветовали вино для глинтвейна

Кроме этого, в марках "Белая долина", "Из села Удоево", "Молочный родник", "Моя цена", "Приволжское", "Свое-Наше" и Vita есть не заявленные в маркировке растительные жиры.

Отмечается, что Роскачеством было изучено 100 торговых марок из 37 регионов страны.

Ранее россиянам рассказали, кому противопоказано молоко.

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