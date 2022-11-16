5 причин, почему вам после чашки кофе хочется спать

Вообще кофе призван заряжать энергией. Но иногда случается так, что после него возникает усталость и желание поспать. Есть несколько причин такого эффекта.
Кофе, как известно, - это напиток, который хорошо бодрит. Но в некоторых случаях эффект от него может быть обратным. Вот с чем это может быть связано.
Недостаток сил. Дело в том, что энергию кофеин не даёт - он только блокирует гормон усталости. И если вы уже устали, то после чашки кофе прилива сил у вас не будет, зато молекулы усталости будут продолжать накапливаться.
Сахар и сладкие добавки. Если организм получит слишком много сахара, то сначала произойдёт резкий скачок энергии, а затем её спад. В сутки взрослым рекомендуется потреблять максимум 25-30 г сахара, то есть 4 чайные ложки.
Кофе плохого качества. Из-за токсинов, которые выделяются плесенью, могут возникнуть усталость и головокружение. Понять, что в напитке есть токсины, можно по его странному запаху и по сильному горькому вкусу.
Организм теряет больше воды. Так как кофеин ускоряет обмен веществ и имеет мочегонный эффект, то при физических нагрузках всё это будет очень хорошо ощущаться. Поэтому во время занятий спортом, если вы любите пить кофе, не забывайте также пить больше воды.
Употребление слишком большого количества кофе. Часто при этом у человека возникает тревожность, а она может стать причиной сонливости и переутомления. Чтобы избежать этого, нужно потреблять максимум 400 мг кофеина в сутки. И даже если тревожности у вас нет, то кофе способствует повышенной выработке адреналина. В результате энергия тратится быстрее и повышается вероятность развития почечной недостаточности, которая связана с хронической усталостью.