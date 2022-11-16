5 причин, почему вам после чашки кофе хочется спать

Вообще кофе призван заряжать энергией. Но иногда случается так, что после него возникает усталость и желание поспать. Есть несколько причин такого эффекта.

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Кофе, как известно, - это напиток, который хорошо бодрит. Но в некоторых случаях эффект от него может быть обратным. Вот с чем это может быть связано.

Недостаток сил. Дело в том, что энергию кофеин не даёт - он только блокирует гормон усталости. И если вы уже устали, то после чашки кофе прилива сил у вас не будет, зато молекулы усталости будут продолжать накапливаться.

Сахар и сладкие добавки. Если организм получит слишком много сахара, то сначала произойдёт резкий скачок энергии, а затем её спад. В сутки взрослым рекомендуется потреблять максимум 25-30 г сахара, то есть 4 чайные ложки.

Кофе плохого качества. Из-за токсинов, которые выделяются плесенью, могут возникнуть усталость и головокружение. Понять, что в напитке есть токсины, можно по его странному запаху и по сильному горькому вкусу.

Организм теряет больше воды. Так как кофеин ускоряет обмен веществ и имеет мочегонный эффект, то при физических нагрузках всё это будет очень хорошо ощущаться. Поэтому во время занятий спортом, если вы любите пить кофе, не забывайте также пить больше воды.