Чем можно заменить майонез на новогоднем столе

Во время подготовки к новогодней трапезе лучше отказаться от майонеза на подсолнечном масле и употреблять вместо этого соус на основе оливкового. Разница будет несущественной, однако альтернативный соус не наносит такого вреда организму. Еще лучше, по словам диетолога, использовать для приготовления блюд сметану.