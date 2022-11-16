Чем можно заменить майонез на новогоднем столе

Майонез в новогоднем рационе — очень распространенный, но вредный соус. Диетолог Гинзбург предложил менее вредную альтернативу.
Во время подготовки к новогодней трапезе лучше отказаться от майонеза на подсолнечном масле и употреблять вместо этого соус на основе оливкового. Разница будет несущественной, однако альтернативный соус не наносит такого вреда организму. Еще лучше, по словам диетолога, использовать для приготовления блюд сметану.
«Правда, даже такой майонез все равно остается очень калорийным и тяжело усваиваемым продуктом. Так что сметана в любом случае будет намного полезнее и не нанесет такой вред организму, какой ему наносит майонез», — рассказал специалист в интервью NEWS.ru.
Гинзбург также посоветовал использовать сметану, жирностью не больше 15%. Такая альтернатива сделает блюда менее калорийными, подчеркнул диетолог.