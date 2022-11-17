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2 часа назад

Названа самая неоцененная каша, оказавшаяся полезной наравне с гречкой

runews24.ru

Диетологи не жалуют манку и часто обходят ее вниманием, считая ее бесполезной. Однако манная каша обладает некоторыми уникальными свойствами.

Названа самая неоцененная каша
Фото: runews24.rurunews24.ru

Манная каша переваривается в нижнем отделах кишечника, из-за этого очень полезна для людей с болезнями ЖКТ. Манная каша оказывает положительное воздействие на людей, которые испытывают недомогание или восстанавливаются после тяжелой болезни.

Она сытная, но при этом не вызывает тяжести в желудке. Но медики предостерегают от злоупотребления манной кашей.

Все дело в том, что в манке содержится фитин, переизбыток которого в организме не дает усваиваться витамину D.

Еда,
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