Названа самая неоцененная каша

Диетологи не жалуют манку и часто обходят ее вниманием, считая ее бесполезной. Однако манная каша обладает некоторыми уникальными свойствами.
Манная каша переваривается в нижнем отделах кишечника, из-за этого очень полезна для людей с болезнями ЖКТ. Манная каша оказывает положительное воздействие на людей, которые испытывают недомогание или восстанавливаются после тяжелой болезни.
Она сытная, но при этом не вызывает тяжести в желудке. Но медики предостерегают от злоупотребления манной кашей.
Все дело в том, что в манке содержится фитин, переизбыток которого в организме не дает усваиваться витамину D.