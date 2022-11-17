Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+2° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
2 часа назад

Названы утренние напитки, способствующие сжиганию жира на животе

Волгоградская правда

Оказалось, что избавиться от жира на животе не так уж и сложно. Нужно просто придерживаться ряда правил. Каких именно, расскажем в материале.

Названы утренние напитки, способствующие сжиганию жира на животе
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Жир в области живота – чаще всего висцеральный. Он представляет наибольшую опасность для здоровья, так как накапливается вокруг внутренних органов. Сбросить такой жир можно, лишь сочетая диету и физическую нагрузку. Особенно полезно выполнять несколько правил в утренние часы, советует издание Eat This, Not That!

Специалисты рекомендуют после пробуждения пить воду с лимоном. Такой напиток нормализует водный баланс в организме и позволяет быстрее насытиться за завтраком. В результате регулярного употребления лимонного напитка человек сможет поддерживать здоровый обмен веществ и немного похудеть.

Согласно данным последних исследований, избыток сахара в кофе способствует росту жировой ткани вокруг желудка. В связи с увлечением сладкими напитками повышается риск образования жира на животе, отмечают эксперты. Поэтому диетологи советуют употреблять исключительно натуральный черный кофе без каких-либо добавок.

По утрам полезно пить смузи, особенно с овсяными хлопьями. Овес насыщает организм клетчаткой и предотвращает переедание между основными приемами пищи. Также ученые доказали, что клетчатка помогает разнообразить микробиоту в кишечнике.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультации специалиста.

Еда,Как похудеть,Жир на животе,Жир на животе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители