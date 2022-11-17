Названы утренние напитки, способствующие сжиганию жира на животе

Оказалось, что избавиться от жира на животе не так уж и сложно. Нужно просто придерживаться ряда правил. Каких именно, расскажем в материале.

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Жир в области живота – чаще всего висцеральный. Он представляет наибольшую опасность для здоровья, так как накапливается вокруг внутренних органов. Сбросить такой жир можно, лишь сочетая диету и физическую нагрузку. Особенно полезно выполнять несколько правил в утренние часы, советует издание Eat This, Not That!

Специалисты рекомендуют после пробуждения пить воду с лимоном. Такой напиток нормализует водный баланс в организме и позволяет быстрее насытиться за завтраком. В результате регулярного употребления лимонного напитка человек сможет поддерживать здоровый обмен веществ и немного похудеть.

Согласно данным последних исследований, избыток сахара в кофе способствует росту жировой ткани вокруг желудка. В связи с увлечением сладкими напитками повышается риск образования жира на животе, отмечают эксперты. Поэтому диетологи советуют употреблять исключительно натуральный черный кофе без каких-либо добавок.

По утрам полезно пить смузи, особенно с овсяными хлопьями. Овес насыщает организм клетчаткой и предотвращает переедание между основными приемами пищи. Также ученые доказали, что клетчатка помогает разнообразить микробиоту в кишечнике.