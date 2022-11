Названы утренние напитки, способствующие сжиганию жира на животе

Жир в области живота – чаще всего висцеральный. Он представляет наибольшую опасность для здоровья, так как накапливается вокруг внутренних органов. Сбросить такой жир можно, лишь сочетая диету и физическую нагрузку. Особенно полезно выполнять несколько правил в утренние часы, советует издание Eat This, Not That!