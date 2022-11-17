Раскрыты целебные свойства хурмы

Ноябрь — лучший месяц для покупки хурмы, полезного и вкусного фрукта. Именно в этот период нас на прилавках ожидают очень спелые и сладкие плоды. Но самые вкусные плоды, как считает ведущая гастрономического блога ABC Bienestar Каталина Прието, привозят из Валенсии. Она считает, что при выборе хурмы стоит обращать внимание на её кожицу — она должна быть без отметин и пятен.
«Можно купить твёрдую хурму, которая хранится в холодильнике до трёх недель. Если плоды неспелые, можно ускорить их дозревание, положив в бумажный пакет с бананами, а ещё их можно заморозить целыми или нарезанными», — считает блогер.
Но некоторые эксперты считают, что хранить хурму лучше при комнатной температуре. А отметины или пятна на кожице не обязательно повод, чтобы отказаться от покупки. Ведь хурма — это очень нежный плод, который легко повредить.
Испанский фонд питания отметил, что хурма содержит большое количество ценного антиоксиданта бета-криптоксантина, а также витамин А. В ней есть много глюкозы и фруктозы. Также в ней много витамина С, один плод восполняет примерно половину суточной потребности в нём.
Кроме того, одна хурма — это:
Ранее врач-гастроэнтеролог рассказала, сколько хурмы можно съедать в день. Ведь у фрукта есть ещё одно прекрасное свойство — он не даёт растолстеть.