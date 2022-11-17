Раскрыты целебные свойства хурмы

Ноябрь — лучший месяц для покупки хурмы, полезного и вкусного фрукта. Именно в этот период нас на прилавках ожидают очень спелые и сладкие плоды. Но самые вкусные плоды, как считает ведущая гастрономического блога ABC Bienestar Каталина Прието, привозят из Валенсии. Она считает, что при выборе хурмы стоит обращать внимание на её кожицу — она должна быть без отметин и пятен.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

«Можно купить твёрдую хурму, которая хранится в холодильнике до трёх недель. Если плоды неспелые, можно ускорить их дозревание, положив в бумажный пакет с бананами, а ещё их можно заморозить целыми или нарезанными», — считает блогер.

Но некоторые эксперты считают, что хранить хурму лучше при комнатной температуре. А отметины или пятна на кожице не обязательно повод, чтобы отказаться от покупки. Ведь хурма — это очень нежный плод, который легко повредить.

Испанский фонд питания отметил, что хурма содержит большое количество ценного антиоксиданта бета-криптоксантина, а также витамин А. В ней есть много глюкозы и фруктозы. Также в ней много витамина С, один плод восполняет примерно половину суточной потребности в нём.

Кроме того, одна хурма — это:

43% суточной нормы клетчатки;

22% суточной нормы калия;

43% суточной нормы железа для мужчин и как минимум 30% нормы для женщин;

18% суточной нормы марганца;

23% суточной нормы витамина С.