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1 час назад

Эксперты рассказали, как правильно сварить бобовые в кастрюле или мультиварке

runews24.ru

Эксперты Food ru отметили, что чаще всего бобовые сначала замачивают горячей водой. Это сокращает количество газообразующих соединений в продукте и уменьшает время его приготовления.

Как правильно сварить бобовые в кастрюле или мультиварке
Фото: runews24.rurunews24.ru

Далее бобовые можно приготовить в кастрюле на огне. В ёмкость нужно залить воду и довести до кипения вместе с продуктом. Затем нужно варить всё на слабом огне в течение 30 минут и больше.

В скороварке бобовыми ёмкость нужно заполнить только до середины. Время варки в этом случае во много раз сократится.

В мультиварке можно приготовить бобовые в режиме «тушение», также в аппарате может быть режим «бобовые» специально для такого продукта.

Специи обычно добавляют по вкусу. Хорошо с бобовыми сочетаются лук, чеснок, травы.

Еда,
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