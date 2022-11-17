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47 минут назад

Диетолог Соломатина объяснила, можно ли назвать какао полезным напитком

Вечерняя Москва

Какао — крайне полезный напиток сразу по нескольким причинам: в частности, он понижает давление и работает как антидепрессант. Однако важно, чтобы в составе напитка не было лишних ингредиентов. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала диетолог Елена Соломатина.

Диетолог объяснила, можно ли назвать какао полезным напитком
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Собеседница «ВМ» отметила, что какао имеет целый ряд свойств, оказывающих положительное влияние на организм.

"Какао — полезный напиток, потому что это, по сути, шоколад в жидком виде. Какао-бобы содержат много полифенолов — антиоксидантов, которые защищают нас от старения (прежде всего, сердечно-сосудистую систему), предохраняют от рака, когнитивных нарушений. Они омолаживают организм, делают его более устойчивым и адаптированным к негативным факторам окружающей среды", — рассказала врач.

По словам Соломатиной, в какао (как и в шоколаде) довольно много магния, который понижает давление, расслабляет сосудистую стенку и помогает усваиваться кальцию. Какао обладает бактерицидным действием, а также хорошо работает как антидепрессант. Этот напиток позволяет, с одной стороны, сконцентрироваться, с другой — предотвратить нервозные состояния и хандру, объяснила диетолог.

При этом в составе какао не должно быть лишних ингредиентов, уверена врач.

"Сахар нивелирует пользу многих продуктов, потому что в быстрорастворимые смеси добавляют много сахара. Есть обычный порошок какао, скажем, для кондитерских изделий — вот в нем кроме порошка какао ничего нет", — заметила собеседница «ВМ».

Эксперт отметила, что какао — не очень калорийный напиток, если не добавлять туда сливки и сахар, поэтому в день можно спокойно выпить одну или две чашки какао. Однако не стоит увлекаться этим напитком при подагре или камнях в почках, заключила врач.

Еда,Елена Соломатина,
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