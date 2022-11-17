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49 минут назад

Как правильно заваривать травяной чай: советы диетолога

РИА "ФедералПресс"

Многие уверены, что заваривать травяной чай следует кипятком. Однако при 100 °C трава может лишиться своих лекарственных свойств. Какой температуры должна быть вода для заваривания чая, рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Как правильно заваривать травяной чай: советы диетолога
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Есть распространенная рекомендация о заваривании трав кипятком. По опыту могу сказать: если мы завариваем травяные чаи или сборы водой 80 °C, то сохраняем больше лекарственных свойств в напитке, который будем употреблять», – объяснила эксперт в беседе с «ФедералПресс».

Также Дюваль отметила, что важно выбирать правильную посуду для заваривания трав. Это должна быть либо керамическая емкость, либо стеклянная. Можно брать и эмалированную посуду, но исключительно без сколов.

Диетолог напомнила и о соблюдении дозировки. Обязательно нужно соблюдать рекомендации лечащего врача или следовать тем, что указаны на упаковке, если травы используются для профилактики.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, какие чаи и настои помогут вылечить простуду за один день.

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