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1 час назад

Диетолог Писарева раскрыла неожиданный способ избежать новогоднего переедания

Диана Товсепова

Врач-диетолог, нутрициолог Елена Писарева рассказала о том, как избежать переедания в новогодние праздники, в интервью NEWS.ru.

Диетолог раскрыла неожиданный способ избежать новогоднего переедания
Фото: PxherePxhere

Главным советом нутрициолога стало соблюдение питьевого режима, что означает потребление не менее 1,5 литра жидкости. Так желудок будет занят водой, поэтому вы сможете съесть гораздо меньше, а также разгоните метаболизм, а при похмелье сможете минимизировать его последствия.

Кроме того, по словам специалиста, важно ограничить прием в пищу блюд с майонезом, а лучше заменить его сметаной или нежирной версией майонеза.

Диетолог назвала продукты, которые вызывают зависимость

При этом нутрициолог советует добавить к новогодним блюдам продукты, богатые клетчаткой, что поможет быстрому пищеварению. Писарева также посоветовала не забывать о прогулках на свежем воздухе и физической активности.

Ранее мы писали о вредном завтраке.

Еда,Елена Писарева,
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