Диетолог раскрыла неожиданный способ избежать новогоднего переедания

Врач-диетолог, нутрициолог Елена Писарева рассказала о том, как избежать переедания в новогодние праздники, в интервью NEWS.ru.

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Главным советом нутрициолога стало соблюдение питьевого режима, что означает потребление не менее 1,5 литра жидкости. Так желудок будет занят водой, поэтому вы сможете съесть гораздо меньше, а также разгоните метаболизм, а при похмелье сможете минимизировать его последствия.

Кроме того, по словам специалиста, важно ограничить прием в пищу блюд с майонезом, а лучше заменить его сметаной или нежирной версией майонеза.

При этом нутрициолог советует добавить к новогодним блюдам продукты, богатые клетчаткой, что поможет быстрому пищеварению. Писарева также посоветовала не забывать о прогулках на свежем воздухе и физической активности.