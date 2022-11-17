Кремлевская диета: меню, баллы, особенности и мнение врача

Эта диета наделала много шума в 1990-2000 годы. Но несмотря на снижение популярности, у этой диеты все еще остается много поклонников.

Как работает диета, кому она строго противопоказана и как долго можно ее придерживаться, «Рамблеру» рассказывает эксперт — врач-терапевт, диетолог Ольга Лушникова.

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Правда ли, что кремлевскую диету придумали в Кремле

По легенде, эта система питания получила название на основании того, что этих принципов придерживалось высшее руководство страны. Но, как говорит Ольга Лушникова, доподлинно известно, что только Юрий Лужков придерживался этой диеты, и уже после того, как она стала называться кремлевской.

Основные правила питания на кремлевской диете

Как объясняет Ольга Лушникова, в основе этой диеты принципы питания американских космонавтов, и строится она на том, что происходит резкое сокращение всех углеводов, как простых, так и сложных. Основной упор делается на употребление белковых продуктов. Все продукты занесены в специальную таблицу, каждому присвоено определенное количество баллов. Человек считает не калории, а баллы, в день должно получиться не более 40 баллов, чтобы вес снижался эффективно. Для кого-то такая простота — это плюс.

Среди плюсов этой системы питания Ольга Лушникова выделяет то, что она легко переносится большинством людей, которые начинают ее придерживаться. Диета дает достаточно длительное чувство насыщения за счет того, что много белковых продуктов. Также ограничиваются простые углеводы, что для здоровья только в плюс.

«У большинства людей, которые начинают придерживаться этой системы питания, вес снижается быстро, особенно на первых порах, за счет того, то происходит расщепление гликогена, а вместе с ним уходит лишняя жидкость, а потом включаются другие механизмы и начинается расщепление жира». Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог

Минусы кремлевской диеты

Во-первых, большое количество белка многие воспринимают не очень корректно и начинают налегать на мясо, птицу, рыбу, сыр, поскольку напротив этих продуктов в таблице указано ноль баллов.

«Люди думают, что эти продукты можно есть в огромных количествах и ничего им не будет. На самом деле оптимальное количество белка для нормального здорового человека — примерно один грамм на килограмм массы тела. И не всегда большое количество пищи оправдано. Здесь есть некоторые проблемы. Для того, чтобы белок усвоился, размер порции не должен превышать 100-150 граммов готового блюда».

Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог

Во-вторых, большое количество белка дает серьезную нагрузку на желудочно-кишечный тракт, в частности желудок, потому что должно выделиться необходимое количество желудочного сока, то есть соляной кислоты, которая участвует в процессе денатурации этих белков и подготовке к дальнейшему их перевариванию. Также увеличивается нагрузка на поджелудочную железу, которая должна выделить необходимое количество ферментов для расщепления этого белка.

«Когда белка слишком много, желудочно-кишечный тракт не справляется, и белок в полупереваренном виде идет дальше — в тонкий кишечник, где служит пищей для условно-патогенной флоры кишечника, например, клостридий, что не очень хорошо сказывается и на здоровье кишечника, так как провоцирует дискомфорт, вздутие, диарею, и на здоровье человека в целом». Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог

Чтобы таких проблем не возникало, Ольга Лушникова, советует ограничивать размер порции до 100-150 граммов. Здесь могут быть различия в зависимости от пола и состояния ферментативной системы.

«При большом потреблении белка возрастает нагрузка на почки, которые выводят метаболиты, образующиеся пи расщеплении белка. Возрастает вероятность развития мочекаменной болезни, если у человека есть предрасположенность к этому. Также увеличивается риск развития подагры, к этому приводит повышение уровня мочевой кислоты. Большое количество мяса и твердых сыров в рационе способствует прогрессированию данного заболевания». Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог

Сложные углеводы, которые практически полностью исключаются на кремлевской диете, так как у них большое количество балов, — это источник глюкозы. Сюда входят крупы, злаки, бобовые, крахмалистые, цельнозерновые продукты, хлеб. Но глюкоза — это энергия, которая необходима для работы всех клеток, в том числе клеток мозга.

«Некоторым людям довольно трудно пережить отказ от сложных углеводов, вплоть до состояния, напоминающего ломку. Оно может сопровождаться недомоганиями, сильными головными болями, головокружением, резкой сменой настроения. Не все это выдерживают, не всем это подходит». Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог

Сложные углеводы — это клетчатка, пищевые волокна, которые кормят полезных жителей микробиома. Когда мы лишаем организм клетчатки, это сказывается на состоянии и качестве нашего микробиома, предупреждает Ольга Лушникова. Плюс нарушается перистальтика кишечника, что может стать причиной запоров. В таких случаях отказ от сложных углеводов недопустим, так как чреват такими последствиями.

Кроме того, сложные углеводы являются источниками витаминов, например, группы В, и ценных минералов.

«Ограничивая поступление сложных углеводов легко впасть в дефицитарное состояние. Надолго исключать из рациона целые группы продуктов не имеет никакого смысла».

Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог

Еще одна опасность в том, что белковые продукты могут быть жирными. Некоторые люди налегают на колбасу, сосиски, мясные деликатесы.

«Употребление насыщенных животных жиров в большом количестве может приводить к атеросклерозу и повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний». Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог

Сколько по времени можно придерживаться кремлевской диеты

Кремлевскую диету можно соблюдать в течение короткого промежутка времени. Выстраивать ее нужно, не налегая на колбасу и сосиски, которые содержат в том числе нитрит натрия, обладающий канцерогенными свойствами. Ольга Лушникова советует придерживаться следующих правил:

Выбирать качественные белковые продукты

Ограничивать порцию до 100-150 граммов

Включать в ежедневный рацион некрахмалистые овощи, зелень, у которых также невысокое количество баллов

Похожей системы питания придерживаются бодибилдеры, которые сидят на сушке.

Кому кремлевская диета строго противопоказана

Ольга Лушникова предостерегает: кремлевскую диету можно соблюдать только абсолютно здоровым людям в течение короткого промежутка времени. Строго противопоказана кремлевская диета в следующих случаях:

В период беременности и грудного вскармливания

При наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, например, при гастрите, панкреатите

При хронических заболеваниях печени

При хронических заболеваниях почек

При подагре

При сердечно-сосудистых заболеваниях, особенно после перенесенных инфарктов и инсультов

При сахарном диабете

При онкологических заболеваниях

«Я всегда выступаю за то, чтобы питание было сбалансированным, и против исключения больших групп продуктов. Для того, чтобы эффективно снижать вес нужно просто вписываться в суточную калорийность, которую можно легко рассчитать и питаться сбалансированно в ее пределах или с легким дефицитом. Вес будет снижаться, и результат получится сохранить надолго. Когда же человек придерживается таких строгих диет, как кремлевская, после неизбежен срыв».

Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог

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