Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
2 часа назад

Диетолог Тихомирова назвала продукты для восстановления печени

Мария Иглина

Врач-терапевт, диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова рассказала о продуктах, которые помогают восстановить нормальную работу печени. Об этом сообщает "Мослента".

Названы продукты для восстановления печени
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, по словам специалист, при жировом гепатозе (ожирении печени) необходимо соблюдать низкокалорийную диету:

"Если у человека жировой гепатоз и повышенные печеночные ферменты, ему достаточно похудеть, соблюдая правильную низкокалорийную диету. В этом случае диета прекрасно восстановит работу печени".

Кроме этого, в восстановлении печени помогут такие продукты, как яйца, тыквенные семечки и любые овощи.

Диетолог назвала продукты, которые вызывают зависимость

А при затруднении оттока желчи из желчевыводящих путей необходимо обратиться к специалисту, которые назначит лечение.

Ранее диетолог раскрыла неожиданный способ избежать новогоднего переедания.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители