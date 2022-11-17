Названы продукты для восстановления печени

Врач-терапевт, диетолог "СМ-Клиники" Елена Тихомирова рассказала о продуктах, которые помогают восстановить нормальную работу печени. Об этом сообщает "Мослента".

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Так, по словам специалист, при жировом гепатозе (ожирении печени) необходимо соблюдать низкокалорийную диету:

"Если у человека жировой гепатоз и повышенные печеночные ферменты, ему достаточно похудеть, соблюдая правильную низкокалорийную диету. В этом случае диета прекрасно восстановит работу печени".

Кроме этого, в восстановлении печени помогут такие продукты, как яйца, тыквенные семечки и любые овощи.

А при затруднении оттока желчи из желчевыводящих путей необходимо обратиться к специалисту, которые назначит лечение.