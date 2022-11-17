Алкоголь согревает, а от водки не толстеют: 9 мифов про спиртное

Некоторые люди считают, что крепкое поможет согреться, водка не навредит фигуре, а вино поможет справиться со стрессом. Эти и другие заблуждения развенчали в Telegram-канале Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области.
Некоторым кажется, что крепкие напитки помогают согреться. Отчасти это действительно так. 50 граммов водки или коньяка могут способствовать расширению сосудов и нормализации кровоснабжения внутренних органов, однако большее количество спиртного усилит кровоток к коже. В этом и кроется опасность: вместе с приятным чувством тепла начинается увеличенная теплоотдача, из-за которой организм остывает быстрее. При этом выпивающему будет казаться, что всё в норме.
Если выпить 20-25 граммов водки, то они действительно могут слегка усилить аппетит — спирт активирует центр насыщения в мозгу. Однако вместе с этим происходят и другие процессы. Так, алкоголь негативно повлияет на слизистую голодного желудка: соляная кислота начнёт вырабатываться активнее, а значит, приблизится развитие гастрита. Поэтому врачи считают, что пригубить «для аппетита» — далеко не полезная привычка.
Небольшие дозы могут снять напряжение, но для этого достаточно выпить 40 граммов вина или 20-30 граммов водки. Если употреблять больше — возникнет негативный эффект. Алкогольная эйфория пройдёт, за ней последует резкое ухудшение настроения, а усталость вернётся в двойном объёме.
Некоторым лёгкая степень опьянения помогает быть более продуктивными. Только вот учёные считают, что этот эффект носит лишь субъективный характер. На самом деле скорость двигательных реакций хоть и может возрастать, но в большинстве случаев человек начинает чаще промахиваться, допускает неточности и ошибки. Снижается концентрация внимания, ухудшается качество умозаключений.
Алкоголь ослабляет тонус сосудистой стенки, тем самым понижая давление. Но в то же время учащается пульс, сердце начинает выталкивать больший объём крови и давление повышается. Именно поэтому спиртное не нужно рассматривать как лекарство.
Любой алкоголь токсичен. Ядовитый уксусный альдегид — это один из продуктов распада этилового спирта. Все алкогольные напитки содержат также вредные сивушные масла.
Некоторые считают, что народный рецепт водки с яблоками, мёдом или цитрусовыми — это эликсир здоровья. Такое суждение ошибочно и не признаётся современной медициной. Спирт не только не улучшает иммунитет, но и негативно влияет на воспалённое горло.
Этот напиток, как и другое спиртное, вызывает привыкание. Всё чаще медики выделяют именно пивной алкоголизм. К тому же пенное перегружает сердце, печень и почки. Со временем эти органы начинают значительно хуже функционировать.
Энергетическая ценность алкоголя очень высока, что не учитывают многие худеющие. Чем крепче напиток, тем больше в нём калорий, а вот количество питательных веществ, например, в водке почти нулевое. Поэтому сбросить «напитый» вес будет трудно.