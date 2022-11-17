Алкоголь согревает, а от водки не толстеют: 9 мифов про спиртное

Некоторые люди считают, что крепкое поможет согреться, водка не навредит фигуре, а вино поможет справиться со стрессом. Эти и другие заблуждения развенчали в Telegram-канале Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области.

Фото: Клопс.Ru Клопс.Ru

1. Алкоголь согревает

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Некоторым кажется, что крепкие напитки помогают согреться. Отчасти это действительно так. 50 граммов водки или коньяка могут способствовать расширению сосудов и нормализации кровоснабжения внутренних органов, однако большее количество спиртного усилит кровоток к коже. В этом и кроется опасность: вместе с приятным чувством тепла начинается увеличенная теплоотдача, из-за которой организм остывает быстрее. При этом выпивающему будет казаться, что всё в норме.

2. Алкоголь усиливает аппетит

Если выпить 20-25 граммов водки, то они действительно могут слегка усилить аппетит — спирт активирует центр насыщения в мозгу. Однако вместе с этим происходят и другие процессы. Так, алкоголь негативно повлияет на слизистую голодного желудка: соляная кислота начнёт вырабатываться активнее, а значит, приблизится развитие гастрита. Поэтому врачи считают, что пригубить «для аппетита» — далеко не полезная привычка.

3. Спиртное помогает справиться со стрессом

Небольшие дозы могут снять напряжение, но для этого достаточно выпить 40 граммов вина или 20-30 граммов водки. Если употреблять больше — возникнет негативный эффект. Алкогольная эйфория пройдёт, за ней последует резкое ухудшение настроения, а усталость вернётся в двойном объёме.

4. Алкоголь повышает работоспособность

Некоторым лёгкая степень опьянения помогает быть более продуктивными. Только вот учёные считают, что этот эффект носит лишь субъективный характер. На самом деле скорость двигательных реакций хоть и может возрастать, но в большинстве случаев человек начинает чаще промахиваться, допускает неточности и ошибки. Снижается концентрация внимания, ухудшается качество умозаключений.

5. Спиртное понижает давление

Алкоголь ослабляет тонус сосудистой стенки, тем самым понижая давление. Но в то же время учащается пульс, сердце начинает выталкивать больший объём крови и давление повышается. Именно поэтому спиртное не нужно рассматривать как лекарство.

6. Качественный алкоголь не так вредит организму

Любой алкоголь токсичен. Ядовитый уксусный альдегид — это один из продуктов распада этилового спирта. Все алкогольные напитки содержат также вредные сивушные масла.

7. Спиртное помогает вылечить простуду

Некоторые считают, что народный рецепт водки с яблоками, мёдом или цитрусовыми — это эликсир здоровья. Такое суждение ошибочно и не признаётся современной медициной. Спирт не только не улучшает иммунитет, но и негативно влияет на воспалённое горло.

8. Пиво — безобидный алкоголь

Этот напиток, как и другое спиртное, вызывает привыкание. Всё чаще медики выделяют именно пивной алкоголизм. К тому же пенное перегружает сердце, печень и почки. Со временем эти органы начинают значительно хуже функционировать.

9. От алкоголя не толстеют