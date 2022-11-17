Диетолог рассказала, почему стоит исключить сосиски из рациона

Регулярное употребление сосисок может вызвать ряд тяжелых заболеваний из-за содержаниях в них большого количества соли, химических добавок и жира, заявила врач диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова. Она посоветовала россиянам отказаться от употребления продукта.
Врач в беседе с «Тульской службой новостей» пояснила, что добавки, входящие в состав этого колбасного изделия, включая соль и жиры, способствуют задержке жидкости, повышают артериальное давление, а также могут привести к развитию или усугублению существующих сердечно-сосудистых заболеваний.
«Высокая калорийность сосисок и содержание в них трансжиров приводит к набору веса и развитию сахарного диабета», — подчеркнула Бурякова.
Помимо этого, в продукте очень мало животного белка, и даже то мясо, которое есть в сосисках, не очень хорошего качества, заключила диетолог.