Диетолог рассказала, почему стоит исключить сосиски из рациона

Регулярное употребление сосисок может вызвать ряд тяжелых заболеваний из-за содержаниях в них большого количества соли, химических добавок и жира, заявила врач диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова. Она посоветовала россиянам отказаться от употребления продукта.

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Врач в беседе с «Тульской службой новостей» пояснила, что добавки, входящие в состав этого колбасного изделия, включая соль и жиры, способствуют задержке жидкости, повышают артериальное давление, а также могут привести к развитию или усугублению существующих сердечно-сосудистых заболеваний.

«Высокая калорийность сосисок и содержание в них трансжиров приводит к набору веса и развитию сахарного диабета», — подчеркнула Бурякова.