Еда как наркотик: какие продукты вызывают зависимость

Решили вечером выпить чаю с конфеткой, а очнулись через час рядом с горой фантиков. Знакомая ситуация? Возможно, у вас зависимость. Да, она бывает и от еды. Однако запасть можно не на любые продукты. Чаще всего такую реакцию вызывают, увы, вовсе не полезные брокколи и куриная грудка. Подсаживаемся мы на продукты, в которых есть добавки, искусственно стимулирующие центр удовольствия.

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Соль глутаминовой кислоты

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Это вещество в естественном виде содержится в полезных продуктах. Она раздражает вкусовые рецепторы, и те передают в мозг сигналы, что человек съел качественный и свежий продукт. Ушлые маркетологи придумали искусственно добавлять такую соль в продукты. Тогда организм воспринимает как что-то свежее и необходимое даже не самую полезную еду.

Так поступают, например, производители шашлыка. Его вкусовые качества в идеале не требуют улучшений. Однако недобросовестные продавцы за усилителями вкуса пытаются спрятать то, что используют, например, некачественное мясо.

Сладкое

В случае с конфетами, печеньем или другими мучными продуктами зависимость формируется немного по-другому. Когда мы едим сладости, у нас выделяются гормоны счастья. А кому не хочется почувствовать себя счастливым, особенно когда других поводов для этого немного? На сладкое особенно садятся люди, склонные к депрессивным состояниям или находящиеся в состоянии уныния.

Газировка

Пузырьки в газированных напитках сильно раздражают слизистую. Благодаря этому быстро усваивается сахар. Организм встречает такие напитки с радостью. И конечно, такие ощущения хочется потом повторить. Так люди и подсаживаются на сладкую газировку.

Тирамин

Любите побаловать себя сыром с плесенью? А не замечали, что стали баловать им себя каждый день? Всё дело в том, что в этом продукте присутствует тирамин. Это органическое вещество, которое есть в сыре, гниющих тканях и спорынье. Оно заставляет людей чаще есть продукты, в которых содержится.