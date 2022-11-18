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2 часа назад

Как приготовить домашние глазированные сырки

Мир24

Красивые, эффектные, а самое главное – вкусные. Собственноручно приготовленные глазированные сырки не только украсят ваш стол, но и будут полезны. Ведь лишних добавок в них нет, а значит, можно смело угощать всех родных и близких.

Как приготовить домашние глазированные сырки
Фото: Мир24Мир24

«Этот рецепт я позаимствовала у сестры. У нее они получались очень вкусными. Видимо, секрет в том, что никаких лишних ингредиентов здесь нет, сырки натуральные, полезные, а готовятся буквально на раз-два!» – говорит жительница Астаны Жазгуль Макишева.

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Девушка советует не бояться лишних калорий и выбирать для сырков качественные продукты: свежий творог пожирнее, желательно 9%, хорошее натуральное сливочное масло и сгущенное молоко, в составе которого только сахар и, собственно, само молоко либо сливки. Не менее важен отличный шоколад.

«В нашей семье все любят сладкое, но не приторное, поэтому чаще всего я сокращаю количество сахара при приготовлении. Но хочу сказать, что этот рецепт очень сбалансированный, сырки по нему получаются нереально вкусными. Однажды я приготовила их на 23 февраля и отнесла на работу мужа. Получила море комплиментов! Сырки ели даже те люди, которые не едят сладкое. И ели те люди, которые не едят творог. Рекомендую попробовать всем», – делится Жазгуль.

Ингредиенты:
  • шоколад 180 граммов,
  • сливочное масло 50 граммов,
  • сгущенное молоко 125 граммов,
  • творог 5% – 400 граммов.

Этого количества хватит на семь довольно крупных формочек. Формочки нужно брать силиконовые, так как работать с ними при приготовлении сырков очень удобно.

В первую очередь берем шоколад и растапливаем в микроволновке. Силиконовые формочки для кексов смазываем тонким слоем шоколада и отправляем в морозильник на 10 минут.

А тем временем делаем начинку. В чашу выкладываем размягченное сливочное масло. Далее добавляем сгущенное молоко, творог и все перемешиваем.

Отправляем творожную массу в блендер и пробиваем до однородной массы.

Теперь шоколадные формочки наполняем готовой творожной массой, выравниваем и затем сверху смазываем растопленным шоколадом. Практически все, теперь отправляем в морозильник на 30 минут и терпеливо ждем.

Если вы человек с сильной волей, то по прошествии получаса достаем наши сырки, вынимаем готовый десерт из формочек и подаем на стол. Ждем комплиментов.

Получаются глянцевые, красивые глазированные сырки. Необычный домашний десерт вызовет восторг у ваших гостей и домочадцев. Сырочки получаются вкусные, мягкие, нежные, с неповторимым шоколадным ароматом. Наслаждайтесь!

Еда,
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