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3 часа назад

Ученые отнесли картофель к продуктам здорового питания

Родной городиещё 1

По поводу вреда и пользы этого корнеплода специалисты спорят по сей день.

Ученые отнесли картофель к продуктам здорового питания
Фото: Родной городРодной город

Многие эксперты в области диетологии считают, что частое употребление картофеля наносит вред организму человека – ведет к развитию диабета, ожирению, проблемам с сердцем. Однако недавнее исследование, результаты которого были опубликованы в издании MedicalXpress, позволило выяснить, что в картошке много полезного и ее можно считать здоровой пищей.

В этом исследовании приняли участие 36 добровольцев, имеющих либо диабет II типа, либо проблемы с лишним весом. В рамках эксперимента их поделили на две группы, каждая из которых на протяжении некоторого времени соблюдала определенную диету. В основе питания одной группы лежали бобовые, а вторая питалась картофелем. Отметим, что в рацион обеих групп входили овощи и фрукты.

После завершения диеты все участники прошли обследование. Было установлено, что картофельная диета оказалась не менее полезна, чем бобовая.

Еда,
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