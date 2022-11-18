Ученые отнесли картофель к продуктам здорового питания

По поводу вреда и пользы этого корнеплода специалисты спорят по сей день.

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Многие эксперты в области диетологии считают, что частое употребление картофеля наносит вред организму человека – ведет к развитию диабета, ожирению, проблемам с сердцем. Однако недавнее исследование, результаты которого были опубликованы в издании MedicalXpress, позволило выяснить, что в картошке много полезного и ее можно считать здоровой пищей.

В этом исследовании приняли участие 36 добровольцев, имеющих либо диабет II типа, либо проблемы с лишним весом. В рамках эксперимента их поделили на две группы, каждая из которых на протяжении некоторого времени соблюдала определенную диету. В основе питания одной группы лежали бобовые, а вторая питалась картофелем. Отметим, что в рацион обеих групп входили овощи и фрукты.