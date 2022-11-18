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1 час назад

Продукты, которые нельзя разогревать в микроволновой печи

Вечерняя Москва

Эксперты рассказали, какие продукты противопоказано разогревать в микроволновых печах, так это может причинить вред здоровью.

Продукты, которые нельзя разогревать в микроволновой печи
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, при воздействии микроволн свои целебные свойства теряет чеснок. Аналогичная ситуация обстоит с брокколи. Польза этого вида капусты после микроволновки снизится на 97 процентов. При разогревании в печи замороженного мяса в нем развиваются опасные микробы.

Эксперты не рекомендуют также разогревать в СВЧ замороженные ягоды, так как в этом случае содержащаяся в них глюкоза превратится в канцероген. При контакте с микроволнами белковые компоненты пропадают из рыбы и сыра, а в грудном молоке способны образоваться кишечные палочки.

При этом особое внимание специалисты обращают на то, что любую еду нельзя разогревать в посуде из пластика, передают «Народные новости».

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