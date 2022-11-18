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1 час назад

Какие фрукты и овощи стоит включить в рацион в ноябре

Парламентская газета

Зимой, как и летом, стоит насыщать организм витаминами. Помимо цитрусовых и ягод для этого хорошо подходят хурма, гранат и помело, поскольку в них содержится витамин C и антиоксиданты, полезные для сердечно-сосудистой системы, рассказала диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова.

Какие фрукты и овощи стоит включить в рацион в ноябре
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Полезными для здоровья также будут яблоки, свекла, морковь. Помимо этого, диетолог посоветовал есть капусту, желательно квашеную — она «является рекордсменом по содержанию витамина С в зимнее время».

«Стоит обратить внимание на овощи и фрукты, подвергшиеся глубокой быстрой заморозке. Они сохраняют все полезные свойства и гораздо полезнее, чем «стеклянные» помидоры и огурцы», — приводит слова Буряковой «Тульская служба новостей».

Еда,
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