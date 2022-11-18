Какие фрукты и овощи стоит включить в рацион в ноябре

Зимой, как и летом, стоит насыщать организм витаминами. Помимо цитрусовых и ягод для этого хорошо подходят хурма, гранат и помело, поскольку в них содержится витамин C и антиоксиданты, полезные для сердечно-сосудистой системы, рассказала диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова.